Są przetargi na projekt i budowę dwóch odcinków S19 Via Carpatia

Przetargi na projekt i budowę dwóch podlaskich odcinków S19 Via Carpatia ogłosiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. W sumie chodzi o 23 km tej drogi na północ i południe od Białegostoku.

W środę ukazały się przetargowe ogłoszenia. Firmy mogą się zgłaszać do 17 i 20 lipca 2020 r.

GDDKiA chce wyłonić w tych przetargach firmy, które zaprojektują i zbudują 10 km trasy S19 na odcinku: Krynice (od obecnej dk 65) - Dobrzyniewo (bez węzła) - Białystok Zachód oraz 13 km odcinek: Białystok Południe (bez węzła) - Ploski.

Informując pod koniec maja o ogłoszeniu tych przetargów dyrekcja GDDKiA podała, że łączy orientacyjny koszt tych dwóch inwestycji to ok. 1 mld zł. Nie podawano konkretnych wartości zamówienia.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski informował, że umowy z wykonawcami mogłyby być podpisane w październiku 2020 r, a budowa obu tych odcinków ma być zakończona do 2024 r.

"Odcinki S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód oraz Białystok Południe - Ploski są elementem przyszłego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy. Jednocześnie są przedłużeniem tzw. południowej obwodnicy Białegostoku: Krynice - Dobrzyniewo - Białystok w kierunku na północ i zachód od miasta oraz Białystok Południe - Ploski na południe od Białegostoku, w stronę Lublina" - informowała w komunikacie prasowym GDDKiA w Białymstoku.

Podano, że na odcinku Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód powstanie węzeł drogowy Białystok Zachód, w którym S19 będzie się łączyć z już istniejącą drogą S8. "Zadanie obejmować będzie budowę Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwodu Drogowego, 14 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów - nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami linii Białystok - Ełk. Na odcinku Białystok Południe - Ploski przewidziano budowę węzła Zabłudów oraz przeszło 150-metrowego mostu nad doliną Narwi" - opisuje planowaną inwestycję GDDKiA.

GDDKiA zapowiedziała już także wcześniej, że w 2020 r. ogłosi łącznie 11 przetargów na projekty i budowę Via Carpatia w województwie podlaskim. Do tej pory ogłoszono cztery przetargi na łącznie 50 km trasy. Następne planowane są na koniec lipca, sierpnia i września. Borzuchowski informował, że łącznie inwestycje te mają kosztować 4,4 mld zł, a Ministerstwo Infrastruktury zapowiadało, że w Podlaskiem Via Carpatia ma być zrealizowana do 2026 r.