Sanok Rubber wzmacnia segment budownictwa i przejmuje spółkę BSP Bracket System

Sanok Rubber wzmacnia swój segment budownictwa, zwiększając dywersyfikację produktową. Przejmuje kontrolę nad spółką BSP Bracket System Polska, specjalizującą się w systemach elewacji wentylowanych i technikach zamocowań.

Sanok Rubber kupiła ponad połowę akcji BSP Bracket System Polska.

Średnioroczne przychody BSP ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań i amortyzacji) w tym okresie to 2,3 mln zł.

Grupa Sanok Rubber jest zainteresowana zdrowymi aktywami z segmentów non-automotive, by zwiększać dywersyfikację produktową.

Spółka Sanok Rubber Company zawarła umowę nabycia 54,26 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki BSP Bracket System Polska z siedzibą w Warszawie.

- Akwizycja BSP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Sanok Rubber, wzmacniając segment budownictwa i sprzyjając jego rozwojowi w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej. Dokonujemy tym samym inwestycji w segment, w którym widzimy długookresowy potencjał biznesowy – wskazuje Piotr Szamburski, prezes Sanok Rubber Company S.A.

Obecna kadra menedżerska i udziałowcy BSP pozostaną w spółce

Sanok Rubber Company (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowometalowych i gumowo-tworzywowych dla motoryzacji, budownictwa i przemysłu. Bracket System Polska firma o charakterze produkcyjno-handlowym, specjalizującą się w systemach elewacji wentylowanych i technikach zamocowań. Jej średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA w tym okresie to 2,3 mln zł.

W ramach kontynuacji działalności obecna kadra menedżerska oraz dotychczasowi udziałowcy BSP pozostaną w spółce, gdzie będą nadal pełnić kluczowe role w jej organach, dysponując opcją sprzedaży udziałów, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od transakcji.

Przedstawione w połowie zeszłego roku kierunki strategiczne Grupy Sanok Rubber zakładają wzrost efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrost skali działania i wyników finansowych, zrównoważona dywersyfikacja z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

Sanok Rubber nie wyklucza kolejnych przejęć poza sektorem automotive

Wzrost organiczny ma dotyczyć w szczególności segmentów z relatywnie wysokimi marżami i wysokim potencjałem wzrostu sprzedaży – mieszanki, infrastruktura, przenoszenie napędów, produkty dla medycyny. Z kolei aktywność w dziedzinie fuzji i przejęć ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej oraz transformację w kierunku dostaw rozwiązań systemowych (możliwe akwizycje w segmentach spoza motoryzacji).

- W kontekście potencjalnych kolejnych transakcji M&A Grupa Sanok Rubber jest zainteresowana zdrowymi aktywami z segmentów non-automotive, które od razu po przejęciu pozwalają na pozytywną kontrybucję do wyników skonsolidowanych. Z kolei w segmencie automotive naszym celem pozostaje m.in. wzrost marż, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych, jak również wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie. We wszystkich segmentach biznesowych kontynuujemy filozofię „lean”, intensyfikujemy R&D, rozwój kompetencji przyszłości, innowacyjność i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach, a przewagi konkurencyjne budujemy przez efektywność operacyjną i technologiczną – wskazuje Piotr Szamburski.

