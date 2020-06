Sasin: Twierdzenie, że inwestycje należy uciąć to działanie przeciw interesowi Polski

Zgubną polityką jest twierdzenie, że inwestycje należy uciąć - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ocenił, że mówienie, by nie budować dzisiaj CPK czy nie kontynuować przekopu Mierzei Wiślanej, to działanie przeciw interesowi Polski.

Jak podkreślił wicepremier w Programie I Polskiego Radia, inwestycje publiczne "są niezwykle ważne dla rozwoju naszego kraju, do powrotu do wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego".



Zdaniem Sasina zgubną polityką jest twierdzenie, że inwestycje należy uciąć, nie należy ich kontynuować. "To, co mówi Rafał Trzaskowski, aby dzisiaj nie budować Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy nie kontynuować budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną (...) to jest działanie przeciwko interesowi ekonomicznemu Polski" - ocenił wicepremier.

Sasin przypomniał, że Rafał Trzaskowski już wcześniej mówił, że nie należy budować CPK, kiedy "będziemy mieli lotnisko w Berlinie". "Problem jest taki, że to nie my będziemy mieli lotnisko w Berlinie, tylko to lotnisko w Berlinie będą mieli Niemcy" - powiedział.