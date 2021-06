Schreiber: 88 mln zł na przebudowę DK62 to element polityki zrównoważonego rozwoju

Przebudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Strzelno (Kujawsko-Pomorskie) to kolejny element polityki zrównoważonego rozwoju - powiedział w sobotę minister w KPRM Łukasz Schreiber. Dodał, że rząd PiS obrał taki kierunek działania i stara się być w tym konsekwentny.

"Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju było jedną ze sztandarowych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej zobowiązań. To deklarowaliśmy Polakom w roku 2015. Sądzę, że każde takie spotkanie może tylko mocniej uzmysłowić i podkreślić kierunek naszego działania" - mówił minister Schreiber podczas konferencji prasowej poświęconej przebudowie drogi krajowej 62 na odcinku Kruszwica-Strzelno.

Dodał, że planowana inwestycja wpisuje się w ciąg działań dla tej części województwa kujawsko-pomorskiego. Przypomniał m.in. o budowie obwodnic dla Kruszwicy i Strzelna i przebudowie rond w Kobylnikach i Strzelnie.

"Dzisiaj mówimy o inwestycji wartej 88 mln zł. To potężne przedsięwzięcie. Te blisko 10 km drogi jest niezwykle ważne dla mieszkańców tych terenów" - wskazał Schreiber.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz stwierdził, że mieszkańcy regionu czekają na 9,5 km drogi Kruszwica-Kobylniki-Strzelno od wielu lat.

"Ta droga zostanie w części zmodernizowana, ale w dużej mierze zbudowana na nowo. (...) To zadanie posiada ważne decyzje administracyjne oraz wykupione grunty. Przewidywany czas wyłonienia wykonawcy przez GDDKiA to koniec tego roku. Droga ma zostać zbudowana do końca 2023 roku" - mówił wojewoda Bogdanowicz.

Dodał, że o tym odcinku drogi krajowej 62 mówi się, jako o najbardziej zaniedbanym ze wszelkich dróg krajowych w woj. kujawsko-pomorskim.

"Nieopodal znajdują się duże przedsiębiorstwa m.in. zakłady tłuszczowe, cukrownia, zakłady zbożowe, które bardzo do swojego rozwoju potrzebują dobrej infrastruktury" - powiedział wojewoda.

