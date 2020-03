Sefako ma pełny portfel zamówień

Portfel zamówień na 2020 r. mamy już praktycznie zamknięty, a moce produkcyjne fabryki są w pełni obłożone - poinformował portal WNP.PL Jacek Boruciński, prezes Fabryki Kotłów Sefako. Jak podkreślił, firma ma ambitne plany rozwoju, czemu sprzyja przynależność do grupy kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia.

Cele na przyszłość

Wyniki w górę

Potrzeba rąk do pracy

Kocioł dla inwestycji w Puławach zaprojektuje Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów z Tarnowskich Gór - spółka zależna Sefako.- Prowadzi ona już intensywne prace, abyśmy od kwietnia 2020 r. mogli rozpocząć produkcję poszczególnych elementów kotła w fabryce w Sędziszowie. Na realizacje kontraktu mamy trzy lata, ale sama prefabrykacja części kotłowych powinna zakończyć się w lutym 2021 r. - wyjaśnił Jacek Boruciński.CBKK istnieje od 1949 r. i obecnie zatrudnia ponad 80 pracowników. Spółka wykonuje prace dla Sefako, ale pozyskuje je na zasadach rynkowych, jeśli jest w stanie zrealizować je w czasie i budżecie akceptowalnym przez spółkę-matkę.- Większość zadań CBKK pozyskuje natomiast od klientów zewnętrznych z sektorów energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Jako Sefako posiadamy też własne siły projektowe w naszej fabryce w Sędziszowie, a także posiadamy mały zespół projektowy w Gliwicach - wskazał Jacek Boruciński.Poza inwestycją w Puławach, wśród kluczowych kontraktów, które obecnie realizuje Sefako, znajduje się m.in. dostawa dla spółki PeBeKa trzech kotłów gazowych o mocy 130 MWt każdy.To zadanie jest realizowane w konsorcjum z Aalborg Engineering na potrzeby kotłowni szczytowej w EC Żerań w Warszawie, należącej do PGNiG Termika. Wartość prac konsorcjum to ok. 40 mln zł netto, a obiekt ma zostać oddany do użytku w kwietniu 2020 r.W puławskich Azotach, poza kotłem dla Polimeksu Mostostalu, Sefako od połowy 2018 r. realizuje „pod klucz” w konsorcjum z grupą Erbud modernizację kotła OP-215, której celem jest redukcja emisji tlenków azotu. Wartość prac przypadających na spółkę to ponad 40 mln zł netto.Ponadto do września 2020 r. Sefako ma zakończyć kontrakt dla EDF Fenice Poland w Tychach, czyli dla ciepłowni przyzakładowej Fiat Chrysler Automobiles. Tam firma dostarcza trzy kotły gazowe o łącznej mocy 38 MWt każdy za ok. 12 mln zł netto.Prezes Boruciński pytany o długoterminowe perspektywy Sefako wskazał, że tych spółka upatruje przede wszystkim w modernizacji polskiego ciepłownictwa. Chodzi nie tylko o duże obiekty, należące do koncernów energetycznych. Ogromne potrzeby ma też ciepłownictwo komunalne.- My widzimy tu siebie jako podmiot, który będzie uczestniczył w transformacji tych obiektów z węglowych na opalane innymi paliwami. Duży potencjał widzimy też w dostosowaniu ich do termicznej utylizacji odpadów - zaznaczył prezes.Dodał, że Sefako prowadzi z jedną z instytucji badawczych analizy dotyczące stworzenia oferty, którą mogłoby zaproponować ciepłownictwu komunalnemu w kwestii wykorzystania odpadów jako paliwa.- Poza odejściem od wysokoemisyjnego węgla, pozwoliłoby to im rozwiązać coraz większe problemy z gospodarką odpadami. Pamiętajmy, że regulacje unijne będą w najbliższych latach wykluczać możliwość składowania odpadów - podkreślił Jacek Boruciński.Sefako liczy też na udział w programie modernizacji bloków „200 plus” - w zakresie dostaw elementów kotłowych. Jako dostawca firma wciąż chce być też mocno aktywna w segmencie spalarni odpadów na rynkach zagranicznych.- Ponadto stopniowo zamierzamy wchodzić w nowe obszary działalności w Polsce. Przede wszystkim chodzi o sektor petrochemiczny, gdzie również widzimy dla siebie potencjał jako wykonawca i dostawca - zaczynamy już przygotowywać pierwsze oferty - poinformował prezes.Jak podkreślił Jacek Boruciński, od momentu przejęcia spółki przez TF Silesia w marcu 2018 r. wyniki finansowe spółki systematycznie rosną.- W 2017 r. zanotowaliśmy przychody na poziomie ok. 140 mln zł, w 2018 i 2019 r. - ok. 205 mln zł. Natomiast zysk netto wynosił kolejno 1,2 mln zł w 2017 r., 3,3 mln zł w 2018 r., a w 2019 r. będzie to ok. 6 mln zł - podał prezes.Dodał, że w poprawie wyników pomogły lepsza kontrola nad kosztami, zmiany organizacyjne i personalne, a także poprawa płynności finansowej kontraktów dzięki lepiej skonstruowanym umowom.- W Grupie Kapitałowej TFS wykorzystujemy też efekt synergii. Jednym z przykładów są zakupy grupowe, które pozwoliły już drugi rok z rzędu uzyskać korzystniejsze ceny energii elektrycznej, niż w przypadku zakupów indywidualnych - wskazał prezes.Wyjaśnił przy tym, że wśród spółek z GK TF Silesia znajdują się też podmioty, których oferta handlowa może być uzupełnieniem oferty Sefako.Pierwszą z nich jest Torpol Oil & Gas, który posiada kompetencje do realizacji inwestycji w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, ropy i gazu oraz energetyce.Drugim podmiotem jest Instytut Automatyki Systemów Energetycznych z Wrocławia, wyspecjalizowany m.in. w automatyzacji obiektów energetycznych i przemysłowych.W 2018 r. na inwestycje związane z odtworzeniem i zwiększeniem mocy produkcyjnych Sefako wydało 3,1 mln zł, w 2019 r. było to 4,4 mln zł, a w 2020 r. planowane jest nieco ponad 14 mln zł.- W fabryce planujemy zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie powłok ochronnych, nakładanych na wytwarzane przez nas elementy kotłowe - zapowiedział Jacek Boruciński.- Dotychczas część tych prac zlecaliśmy na zewnątrz, ale chcielibyśmy mieć lepszą kontrolę nad jakością. Również klienci, a zlecenia na elementy kotłowe dotyczą głównie rynków eksportowych, oczekują od producenta jak najbardziej kompleksowej oferty, w tym wykonania powłok ochronnych - wyjaśnił.Zatrudnienie w fabryce w Sędziszowie oscyluje na poziomie między 950 a 1000 pracowników. Ponad 40 proc. załogi stanowią stanowiska produkcyjne, czyli m.in. spawacze, monterzy czy ślusarze. Pozostali zatrudnieni to inżynierowie, projektanci, technolodzy, handlowcy, kadra nadzorcza i menadżerska oraz administracja.Natomiast Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, którego Sefako jest większościowym akcjonariuszem (a mniejszościowym gmina Sędziszów) dostarcza ciepło na potrzeby fabryki kotłów oraz miasta.Jacek Boruciński zaznaczył, że ta działalność ma dodatnią rentowność. Jednocześnie ciepłownia może służyć jako pewien poligon doświadczalny, gdzie można testować nowe rozwiązania techniczne.- Łącznie ze spółkami zależnymi, CBKK i Sędziszowskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, zatrudniamy ok. 1,1 tys. osób. W przeważającej większości są to mieszkańcy gminy Sędziszów, która liczy ok. 13,3 tys. mieszkańców - wskazał Boruciński.Prezes dodał, że Sefako chciałoby zwiększyć zatrudnienie w fabryce nawet o ok. 10 proc. Chodzi o większe siły wykonawcze, ale barierą jest dostępność wykwalifikowanych pracowników na rynku.- Mimo niedoboru fachowców na rynku pracy od minionego roku widzimy, że rośnie mobilność pracowników i do Sędziszowa sprowadzają się specjaliści gotowi podjąć pracę w Sefako. Są też ludzie, którzy wracają do nas po wielu latach - powiedział prezes Boruciński.- Chcemy zatrzymywać pracowników u nas w firmie i dlatego stworzyliśmy dobrowolną możliwość korzystania z zadaniowego modelu pracy, który daje zespołom możliwość wyższych zarobków - dodał.Jak wyjaśnił, można ten system porównać do pracy akordowej - za szybciej zrealizowanie zadania zespół otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż standardowa stawka godzinowa.Ponadto stworzono też w spółce regulamin wyjazdów zagranicznych, które dotyczą prac montażowych na kontraktach w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii, gdzie Sefako dostarcza elementy kotłowe.- Stawki na takich wyjazdach są zbieżne z tymi, które panują w danym kraju, są więc czasem nawet kilkukrotnie wyższe od tych w Polsce. Zatem możliwość takiego wyjazdu jest formą uznania dla najlepszych spawaczy czy monterów, których zatrudniamy w Sefako - zaznaczył prezes.Nowych fachowców firma chce również pozyskiwać m.in. dzięki Zespołowi Szkół w Sędziszowie, który znajduje się w sąsiedztwie fabryki kotłów. Kształci ona w takich zawodach jak monter i spawacz, również w naszych warsztatach szkolnych. Absolwenci tej szkoły mają zatem możliwość zatrudnienia w fabryce.- Sefako w 2020 r. będzie obchodzić 46-lecie istnienia. Trudno znaleźć w Sędziszowie i okolicach rodzinę, która nie miałaby żadnych związków z tym zakładem. Staramy w miarę naszych możliwości angażować się w życie lokalnej społeczności - podsumował Jacek Boruciński.