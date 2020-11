Sejm przegłosował dodatkowe 3 mld zł na budowę dróg

Zwiększenie dofinansowania budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach o 3 mld zł - zakłada uchwalona w czwartek, 19 listopada przez Sejm nowela ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 451 posłów, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej posłowie nie poparli kilku poprawek, jakie do ustawy zgłosili połowie KO i Lewicy. Chcieli m.in. ograniczyć rezerwę którą dysponuje premier z 5 do 1 proc., czy uszczegółowić definicję tak, by nie doszło to sytuacji, w której obwodnica stała by się drogą miejską.

Nowelizacja ustawy pozwoli na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich, na których odbywa się ruch tranzytowy. Na zadania te zostaną przeznaczone około 2 mld zł.

Z kolei na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w największych ośrodkach miejskich, tj. zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa przeznaczony będzie ok. 1 mld zł.

Samorząd województwa będzie mógł otrzymać dofinansowanie zadania obwodnicowego albo miejskiego w wysokości do 80 proc. kosztów jego realizacji. W przypadku zadań obwodnicowych ostateczna kwota przyznanych środków nie może być większa niż 100 mln zł, a w przypadku zadań miejskich - 30 mln zł.

W funduszu wyodrębniona zostanie - w ramach zadań powiatowych i gminnych - podkategoria zadań polegająca wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Nowela przewiduje ponadto, zmianę nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanych zostało 1 tys. 149 zadań powiatowych na kwotę 1,7 mld zł i 3 tys. 131 zadań gminnych 2,1 mld zł. W 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowane zostaną 623 zadania powiatowe ponad 1,2 mld zł i 1 tys. 674 zadania gminne prawie 1,5 mld zł.