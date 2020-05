Sektor cementowy zakłada ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 40 proc. w 2030 r. dla producentów cementu i betonu zakłada Mapa Drogowa przedstawiona 12 maja 2020 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU. - Będziemy realizować ten cel m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej, stosowanie paliw alternatywnych, dodatków mineralnych do cementu, optymalizację projektowania mieszanek betonowych oraz technologie wychwytywania i magazynowania CO2 - mówi Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Beton, dzięki swojej „masie termicznej" pozwala na przykład ograniczyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania jak i chłodzenia budynków nawet o 25 do 50 proc. Należy pamiętać, że ilość energii, którą potrzebujemy do ogrzewania i chłodzenia w całym cyklu życia budynku stanowi około 60 proc. kosztów jego utrzymania.Wyzwaniem, które stawia sobie współczesny przemysł cementowy w Europie są kwestie optymalizacji projektowania budynków z uwzględnieniem ich trwałości oraz wtórnych możliwości readaptacji i powtórnego wykorzystania elementów użytych do budowy.Europejski sektor cementowy zwraca również uwagę na często pomijany fakt związany z rekarbonatyzacją betonu. To naturalne dla konstrukcji betonowej zjawisko, polegające na wtórnym wiązaniu CO2 z otaczającej nas atmosfery. Rekarbonatyzacja pozwala na zaabsorbowanie nawet 23 proc. „procesowego" CO2 emitowanego rocznie przy produkcji klinkieru cementowego w Europie.Stuprocentowa możliwość recyclingu betonu z konstrukcji to kolejna składowa na drodze do spełnienia neutralności emisyjnej sektora cementowo-betonowego. Wtórnie przekruszony beton ma pełne możliwości ponownego wykorzystania jako kruszywo w produkcji nowych betonów.Cała mapa drogowa zakłada poprawę w zakresie efektywności energetycznej i praktycznie całkowite przejście na energię elektryczną produkowaną ze źródeł odnawialnych. Na terenie zakładów cementowych, w całym procesie produkcyjnym, począwszy od wydobycia i transportu surowca, zakładane jest całkowite przejście na transport elektryczny.Europejski sektor cementowy zakłada, że do roku 2030 może zredukować swoje emisje o około 40 proc., a późniejsze wdrożenie technologii związanych z wychwytywaniem, magazynowaniem i wtórnym wykorzystaniem CO2 pozwoli na kolejne bardzo znaczące ograniczenie emisji CO2 i w efekcie na osiągnięcie neutralności emisyjnej w roku 2050.