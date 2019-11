Sektor nieruchomości biurowych w Polsce wciąż rośnie

W 2019 roku do końca września najemcy podpisali w Polsce umowy na 1,2 mln m kw. powierzchni biurowych, co jest rezultatem o 15 proc. lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Doskonały wynik odnotowały główne rynki poza Warszawą, gdzie firmy w pierwszych trzech kwartałach 2019 wynajęły prawie 515 000 m kw. biur, czyli o 23 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformowała firma doradcza JLL.

Wysoki popyt na biura napędza aktywność deweloperów. JLL podaje, że pomiędzy pierwszym a trzecim kwartałem tego roku do użytku oddano prawie 460 000 m kw. biur z czego aż 315 000 m kw. poza Warszawą. Największy ukończony obiekt to kompleks biurowy Business Garden w Poznaniu (II faza, 46 000 mkw.)- Polska goni Europę pod względem zasobów powierzchni biurowej, które aktualnie wynoszą już prawie 11 mln m kw. Na Warszawę przypada blisko 5,6 mln mkw., a główne rynki regionalne oferują ok. 5,3 mln m kw. powierzchni. Wysoka aktywność deweloperów jest obserwowana we wszystkich największych miastach, m.in. w Łodzi, która w ostatnich dniach przekroczyła poziom 500 000 mkw. zasobów biurowych- komentuje Mateusz Polkowski, dyrektor działu badań rynku i doradztwa w JLL.Na rynku biurowym w Polsce w budowie pozostaje kolejnych 1,7 mln mkw., a 900 000 mkw. na głównych rynkach regionalnych. Najbardziej aktywni są deweloperzy w Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu. Znaczący wzrost aktywności zanotowały również Katowice, dzięki decyzji TDJ Real Estate o rozpoczęciu budowy wieży „KTW II.” – wskazuje Mateusz PolkowskiJLL podaje, że największym powstającym obecnie biurowcem jest Varso w Warszawie (110 000 m kw. powierzchni biurowej), a poza stolicą Business Garden we Wrocławiu (II faza) o całkowitej powierzchni najmu 70 000 m kw.Średni poziom pustostanów w Polsce na koniec trzeciego kwartału 2019 to 8,7 proc. co oznacza ponowny spadek w porównaniu do II kwartału tego roku. W Warszawie 8,2 proc. istniejących zasobów biurowych pozostaje do wynajęcia, a w głównych miastach regionalnych - 9,1 proc. Najniższym współczynnikiem powierzchni niewynajętej cechuje się Trójmiasto (4,8 proc.), a najwyższym Łódź (12,1proc.). Pięć miast zanotowało spadki indeksu rok do roku - Warszawa, Katowice, Kraków, Lublin, Szczecin oraz Trójmiasto.