Selena rozpoczyna energetyczną rewolucję na dachach

Dach to głównie element ochrony budynku i jego wnętrza przed czynnikami atmosferycznymi. A gdyby go zagospodarować i zarabiać na nim? Czołowy na świecie producent chemii budowlanej Grupa Selena wchodzi poprzez swoją spółkę córkę Selena ESG w biznes fotowoltaiki na dachach przemysłowych. - Perspektywy tego rynku są duże - mówią przedstawiciele firmy.

Zyski dla firm, zyski dla Seleny

Następnie robione są audyt hydroizolacyjny dachu i dopasowany do profilu dachu projekt instalacji hydroizolacji.Na podstawie przeprowadzonych audytów firma projektuje instalację fotowoltaiczną, która będzie bezpieczna dla budynku i da maksymalne możliwe obniżenie rachunków za energię.Kolejnymi krokami są instalacja właściwego systemu hydroizolacji oraz montaż systemu asekuracji i komunikacji na dachu (potrzebny do obsługi paneli przez techników), a w końcu montaż samej instalacji.Oczywiście, jeśli to konieczne, wykonawca może wzmocnić konstrukcję dachu czy przeprowadzić renowację, a nawet remont dachu.W niektórych przypadkach jednym z elementów usługi Selena Energy jest opracowany przez nią sposób montażu paneli na dachach, których nie można obciążać.Na zamontowaniu paneli współpraca właściciela dachu z Seleną się nie kończy. Firma zapewnia również obsługę serwisową i gwarancyjną. Cała instalacja szacowana jest na 25, a nawet 30 lat pracy.Spółka może też pomóc w finansowaniu inwestycji. Dostępnych jest kilka jego modeli, w tym m.in. leasing lub kredyt czy też leasing finansowy.Firma, choć na dobre z zagospodarowywaniem dachów wystartowała niedawno, już odniosła pierwsze sukcesy. Podpisywane są już umowy. Co więcej, sama Selena świeci przykładem, zagospodarowując dachy własnych zakładów. Przy czym dotyczyć to także będzie zagranicznych zakładów Seleny.Jak nowy segment wpłynie na finanse firmy?Krzysztof Domarecki przyznaje, że w pierwszych dwóch latach jego przedsiębiorstwo czeka mnóstwo pracy na rynku. Idea musi zyskać większy rozgłos, potem powinno być już łatwiej.- Widoczne efekty finansowane z tego segmentu powinny być już zauważalne w latach 2024-2025 - mówi główny właściciel Seleny.W pierwszym roku firma chciałaby pokryć panelami około 200 tys. m kw. dachów. Trzeba tu zaznaczyć, że ze względu na potrzebne zgody administracyjne, same inwestycje mogą ulec przesunięciu w czasie.Pewnym ryzykiem są także rosnące koszty paneli. Z drugiej strony, jak zauważa Meysner, sama energia jest coraz droższa, a nie ma w tej sytuacji lepszego wyjścia niż własna jej produkcja. Przy tak dużej powierzchni niezagospodarowanych dachów przemysłowych perspektywy wydają się być interesujące.