Selena spodziewa się wzrostu cen materiałów budowlanych

Coraz więcej przemawia za tym, że ceny materiałów budowlanych w Europie w latach 2021-2022 będą rosły - wynika z wypowiedzi, której portalowi WNP.PL udzielił Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena.

Selena

Budżet grupy na te działania określono na 100 mln euro, a jako potencjalne cele działań wskazano takie segmenty jak hydroizolacja, wykańczanie wnętrz, dachy oraz okna i drzwi.Jako preferowane kierunki geograficzne wskazano rynki europejskie - kraje niemieckojęzyczne, Francję, Włochy, kraje Beneluksu, Hiszpanię oraz Turcję.- Akwizycje to procesy, które trwają bardzo długo - czasami nawet kilkanaście miesięcy. Obecnie są one też spowolnione tym, że nie można swobodnie podróżować lotniczo po Europie - odpowiedział Domarecki pytany o te plany.- Oczywiście prowadzimy kilka projektów i analizujemy różne cele, ale na dziś byłoby przedwczesne coś zapowiadać. Zwłaszcza z uwagi na powolność tych procesów w czasie pandemii - podsumował.Grupa jest wyspecjalizowana w produkcji chemii budowlanej powstała w Polsce w 1992 r., a obecnie działa w kilkunastu państwach i zatrudnia ok. 1,8 tys. pracowników.Firma jest m.in. jednym z czterech największych producentów piany poliuretanowej na świecie. Dostarcza też kleje, uszczelniacze i systemy ociepleń budynków.