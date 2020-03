Setki milionów unijnego dofinansowania na budowę polskiej linii energetycznej

Komisja Europejska zatwierdziła we wtorek 232 mln zł wsparcia ze środków UE na budowę linii energetycznej między Gdańskiem a Słupskiem. Całkowity koszt budowy to ponad 1 mld zł, linia ma m.in. umożliwić wyprowadzanie mocy z morskich farm wiatrowych.

Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Jak poinformowały we wtorek PSE, wsparcie będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Operator rozpoczął inwestycję w 2013 r. Zgodnie z harmonogramem ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku.





Inwestycja o kluczowym znaczeniu dla transformacji energetycznej Polski otrzyma 232 mln zł dofinansowania z UE. Linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk posłuży https://t.co/YDa5pALrkC. do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych https://t.co/WWeBd78R0d pic.twitter.com/QT4tmFgqh3 — PSE S.A. (@pse_pl) March 17, 2020

Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna długość obu linii wyniesie ok. 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo.



Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu stworzy warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych - podkreśliły PSE.

Ze względu na znaczenie linii i stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych.