Silna grupa budowlana zjawi się na Kongresie w Katowicach

Budownictwo to branża tworząca fundament wzrostu gospodarczego. Jej sytuacja i wyzwanie przed nią stojące od lat są stałym elementem kongresowych debat. Nie mogło zatem tego tematu zabraknąć podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Ważnym elementem budowlanego krajobrazu Polski jest budownictwo mieszkaniowe – obserwowany ostatnio boom na tym rynku z pewnością cieszy deweloperów, którzy jednak nie przymykają oczu na możliwe zagrożenia. W trakcie sesji „Mieszkalnictwo i rynek. Stan obecny i prognozy” przedstawiciele tej branży podyskutują o stojących przed nią wyzwaniach, programach wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego, a także nowych standardach środowiskowych.W dyskusji wezmą udział:, wiceprezes Atala,, prezes Murapolu,, członek zarządu Mzurii i, prezes spółki Eko-Bryza. Deweloperzy będą również w pewien sposób reprezentowani przez. Jeden z najbogatszych Polaków, pośród wielu swoich biznesowych aktywności (by wymienić tylko Newag, Mennice Polską, czy Multico) ma w swoim biznesowym portfolio również działalność deweloperską. Będzie dyskutował o wyjściu przez polskiej gospodarki z kryzysu i Polskim Ładzie, jako instrumencie, który może to przyspieszyć w sesji "Gospodarczy plan dla Polski”.Nie można również zapominać o – mocno reprezentowanym na katowickim Kongresie rynku nieruchomości komercyjnych – na temat problemów tego sektora będą dyskutować deweloperzy, doradcy, zarządcy. Podczas debaty „Nieruchomości. 2021 – rok, w którym rynek nieruchomości wróci do normalności?” będą się zastanawiać, kto wygrał, a kto stracił na pandemicznym zamieszaniu i czy rynek centrów handlowych, biur i hoteli wróci do dawnych kształtów, a także jak długo potrwa hossa na rynku magazynowym.W dyskusji wezmą udział, dyrektor zarządzający w Savills Polska,, szefowa oparacji w Zeitgeist Asset Management Polska,, partner zarządzający w Griffin Real Estate,, dyrektor zarządzający BTS w Panattoni Europe oraz, prezes Heritage Real Estate Investments i, wiceprezes wykonawczy ds. zasobów ludzkich w spółkce biurowej Skanska w regionie CEE.Jak zatem widać problemy tej kluczowej z punktu widzenia rozwoju gospodarczego branży zostaną przedstawione w różnych aspektach z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Ale to już takla kongresowa tradycja.