Skanska, Budimex, Strabag, Erbud i Warbud oceniane najwyżej przez podwykonawców

Tak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego przez ASM Centrum Badań Analiz i Rynku wśród ponad 300 firm budowlanych.

Jak podkreślił Budimex, generalni wykonawcy, którzy prowadzą rozbudowane projekty często muszą mierzyć się z niską marżą. Im większa skala kontraktu, tym większe z reguły problemy z rentownością prowadzących je wykonawców, a więc większa możliwość potencjalnych strat.- Co prawda w ostatnim czasie sytuacja gigantów na rynku uległa poprawie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ich wskaźnik rentowności wzrósł z poziomu 1,2 proc. w 2018 r. do poziomu 2,4 proc. na początku 2020 r. W przypadku sektora małych i średnich firm wskaźniki te są znacznie korzystniejsze. Rentowność średnich przedsiębiorstw wzrosła z 5,1 proc. do 7,3 proc., a małych z 8,8 proc. do 10,6 proc. - podkreślono.- Przykładem dużej firmy, która na początku 2020 roku odnotowała wyższy wskaźnik rentowności zysku brutto w części budowlanej (w porównaniu do drugiego kwartału 2019 r.) był Budimex z wynikiem 2,2 proc. na koniec I półrocza. Spółka realizuje kontrakty budowlane z pomocą wielu podwykonawców i dostawców, a jakość tej współpracy potwierdza najnowszy raport sporządzony przez ASM Centrum Badań Analiz i Rynku - podsumowano.Zobacz też: Budimex wstępnie podsumował trzeci kwartał. Wzrost aż o 125 procent Budimex wykonuje prace na ponad 200 kontraktach i współpracuje z ok. 15 tys. podwykonawców i dostawców. To też od wielu lat największa grupa budowlana w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym.Spółka podkreśla, że buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od 2000 r. większościowym akcjonariuszem Budimeksu jest hiszpański Ferrovial - jeden z największych europejskich koncernów budowlano-usługowych.Budimex zajął też pierwsze miejsce w rankingu 40 największych firm budowlanych, który przygotowała firma badawcza Spectis, a opublikował jako jedyny portal WNP.PL