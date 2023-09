Skanska finalizuje najnowszą inwestycję w Warszawie

Spółka biurowa Skanska jest blisko pozyskania kompletu najemców w budynku P180.

Jak informuje spółka, w tym momencie ok. 80 proc. powierzchni budynku jest zakontraktowane.

Różnorodna zieleń, plac zabaw, stacje rowerowe czy mała architektura, która posłuży do odpoczynku i spotkań, to tylko część rozwiązań w ramach zagospodarowania terenu przy biurowcu P180, zrealizowanym przez firmę Skanska. Deweloper przekazał właśnie tę przestrzeń Urzędowi Dzielnicy Mokotów, który zajmie się jego dalszym utrzymaniem.

– P180 tworzy nową jakość w okolicy metra Wilanowska. Zadbaliśmy nie tylko o zrównoważone i przyjazne środowisku rozwiązania wewnątrz i na zewnątrz budynku, ale także o stworzenie miejsca, w którym chce się przebywać i spędzać czas ze znajomymi i rodziną. W ten sposób P180 wpisuje się w politykę miasta, ale też wyznacza nowe standardy projektowania biurowców, w których elementarną rolę odgrywa placemaking – mówi Robert Ryś, menedżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

- W tym terenie tkwił duży potencjał, dlatego do istniejącego już boiska i skate parku dodaliśmy przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców okolicznych osiedli. I to się sprawdziło. Okolica P180 tętni życiem. Co więcej, stała się wartościowym przystankiem dla podróżujących metrem czy rowerem – dodaje Robert Ryś.

Przed rozpoczęciem budowy biurowca P180 Skanska przeprowadziła proces dekontaminacji tego obszaru, czyli eliminacji potencjalnie szkodliwych substancji.

