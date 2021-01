Skanska ma kontrakt za 93 mln zł

Ponad 93 mln zł będzie kosztować rozbudowa 20 kilometrów wałów przeciwpowodziowych Wisły na terenie trzech dzielnic Krakowa, a także części gminy Wieliczka. We wtorek Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę z wykonawcą inwestycji – firmą Skanska.

Jak podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie, realizacja inwestycji, która obejmie krakowskie dzielnice Podgórze, Czyżyny i Nowa Huta, a także część gminy Wieliczka, pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe stolicy Małopolski, w tym ochronę obiektów o strategicznym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców.

Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe będą chronić 40 tysięcy mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km kw. Mają również stanowić kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla infrastruktury miejskiej oraz pobliskich obiektów przemysłowych.

Zabezpieczą m.in. Elektrociepłownię Kraków w Łęgu, oczyszczalnie ścieków Płaszów oraz Kujawy, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia, część urządzeń technologicznych Zakładu Hutniczego Arcelor Mittal oraz wiele mniejszych zakładów przemysłowo-usługowych położonych przy ulicach Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy i Christo Botewa.

Cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i jego okolic. "Podpisana dziś umowa jest wyrazem naszej dbałości o bezpieczeństwo hydrologiczne" - wskazał.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało umowę na rozbudowę wałów przeciwpowodziowych na Wiśle z firmą Skanska SA. Planowany koszt to ponad 93 mln zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do połowy 2022 roku. Projekt jest współfinansowany z funduszy Banku Światowego.

W ramach inwestycji powstaną trzy odcinki wałów: odcinek pierwszy - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni; odcinek drugi - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru; odcinek trzeci - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz.