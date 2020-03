Skanska w 2019 r. sprzedała 9 budynków za ponad 545 mln euro

Deweloper powierzchni biurowych Skanska podsumował 2019 r. Firma sprzedała dziewięć budynków za ponad 545 mln euro. Wynajęła ponad 171 000 mkw. w 16 miastach. W Polsce sprzedano 4 budynki biurowe za ponad 250 mln euro.

Kraje skandynawskie

Certyfikacja i emisja

W 2019 r. w krajach skandynawskich odnotowano również dobre wyniki. Jak podaje JLL, wartość inwestycji wyniosła ok. 30 mld euro (bez inwestycji mieszkaniowych) – to oznacza, że była o ok. 18 proc. wyższa, niż w roku poprzednim.- Międzynarodowi inwestorzy byli w minionym roku bardziej aktywni na skandynawskim rynku nieruchomości. Kraje skandynawskie nadal czekają na duży napływ kapitału z Azji - mówi Jan Odelstam, prezes spółki biurowej Skanska w krajach nordyckich. Przewiduje on, że na swoje pierwsze inwestycje poszukują dużych transakcji.W minionym roku Skanska wyznaczyła sobie za cel osiągnięcie do roku 2045 neutralności emisyjnej i zredukowanie do roku 2030 emisji dwutlenku węgla o 50 proc.Czytaj też: Budimex, Strabag, Skanska, Porr i Erbud to blisko 10 proc. polskiego budownictwa W ubiegłym roku Skanska uzyskała certyfikat WELL dla dwóch biurowców – Visionary w Pradze i Spark C w Warszawie. Do tej pory Skanska wybudowała w Europie Środkowo-Wschodniej ponad 700 000 mkw. powierzchni biurowej posiadającej certyfikat LEED, z czego 34 600 mkw. dodatkowo posiadało certyfikat WELL. Firma zakłada, że w 2020 roku powierzchnia zrównoważonych powierzchni biurowych w budynkach realizowanych przez Skanska zwiększy się w tym regionie o kolejne 300 000 mkw.W krajach skandynawskich Skanska posiada w swoim portfolio 24 biurowce z certyfikatem LEED o łącznej powierzchni ponad 387 000 mkw., a także dwa biurowce, które będą się ubiegać o certyfikat WELL - Parallell w Oslo i Epic w Malmö. Skanska poinformowała również niedawno o rozpoczęciu budowy biurowca Hyllie Terrass w Malmö. Będzie to pierwszy neutralny dla klimatu projekt biurowy realizowany przez firmę.- Nowy biurowiec, który przez cały okres eksploatacji będzie neutralny dla klimatu, stanie się dla sektora nieruchomości i branży budowlanej przykładem, jak należy realizować założenia zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszanie śladu węglowego - podkreśla Jan Odelstam.