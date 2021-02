Skanska wybudowała 140-metrowy wieżowiec w Warszawie

Przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie został oddany do użytku wieżowiec Generation Park Y. Jak podkreśla Skanska - jego deweloper i generalny wykonawca - to najwyższy biurowiec koncernu w tej części Europy. Będzie to również nowa siedziba centrali Grupy PZU, w której pracować będzie kilka tysięcy osób.