Skanska wybuduje wiadukt nad linią kolejową

W obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały w poniedziałek umowę z wykonawcą budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 1 oraz przyległego układu drogowego w Skierniewicach. Wartość inwestycji wynosi 37 mln zł, a jej wykonawcą została Skanska

"W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy ponad 600 inwestycji na dworcach kolejowych, stacjach, przystankach, liniach kolejowych. To nie tylko wielkie projekty o wartości prawie 80 mld złotych, ale także ważne inwestycje towarzyszące, z których na pewno będą cieszyli się mieszkańcy Skierniewic i wszyscy podróżujący przez to miasto. Co znaczy funkcjonowanie skrzyżowania w poziomie torów w dużym mieście, gdzie jest duży ruch, wiedzą tylko ci mieszkańcy, którzy spędzają godziny w korkach na tych skrzyżowaniach drogowo-kolejowych" - podkreślił minister Adamczyk podczas briefingu przed podpisaniem umowy.





Jak dodał, PKP Polskie Linie Kolejowe od pięciu lat realizują bardzo skutecznie program odnowy polskich kolei. W jego opinii wiele miliardów złotych wydano na przebudowę szlaków kolejowych w kraju, które poprzez złą politykę od początku lat 90. zostały w sposób znaczny zdegradowane.

"Przywracamy godność polskiej kolei, ale przede wszystkim transport kolejowy wszystkim Polakom. (...) Polska kolej i drogi muszą być bezpieczne i to jest priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości, który my realizujemy" - zaznaczył minister.

Podpisana w poniedziałek umowa pomiędzy Miastem Skierniewice, PKP PLK i wykonawcą projektu Skanska S.A. dotyczy budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ulic Piłsudskiego i Zwierzynieckiej oraz przyległego układu drogowego. Jak przekazał prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk, jest to inwestycja za 37 mln zł, z czego 32,5 mln zł pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury.

"Te inwestycje kierowane są do lokalnego społeczeństwa, które najbardziej ich potrzebuje. Ul. Piłsudskiego i Zwierzyniecka łączą się na przejeździe kolejowym. Budowa wiaduktu drogowego pozwoli na bezpieczny, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową, którą w ciągu doby przejeżdża ponad sto pociągów. Za dwa lata - w październiku 2022 roku przejazd, zgodnie z deklaracjami wykonawcy, będzie gotowy, co znacząco poprawi komunikację w Skierniewicach" - zaznaczył prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.