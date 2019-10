Śląska GDDKiA zamówiła projekt rozbudowy trasy S1

Umowę z projektantem rozbudowy do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej drogi nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km) podpisała GDDKiA. Projekt powinien być gotowy do końca przyszłego roku; potem jest planowany przetarg na roboty budowlane.

Odcinek od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (położony w większości w granicach tego miasta) to fragment tzw. wschodniej obwodnicy GOP.

Kierowcy podróżujący tranzytem w osi północ-południe omijają tamtędy miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

To również najkrótszy z czterech fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK).