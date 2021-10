Śląskie: 1 tys. mieszkań na wynajmem wybudują gminy zrzeszone w SIM Śląski Południe

1 tys. mieszkań na wynajmem, o niskim czynszu i z możliwością dojścia do własności chce wybudować Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe, którą utworzyło dziewięć gmin z województwa śląskiego. W piątek samorządy powołały spółkę z siedzibą w Bielsku-Białej.

Spółkę SIM Śląsk Południe powołały: Bielsko-Biała, Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia Raciborska, Radlin, Rydułtowy, Strumień i Wisła. To 18. tego typu inicjatywa w Polsce. Jacek Kachel z bielskiego magistratu podał, że SIM Śląsk Południe planuje na terenie gmin, które przystąpiły do spółki, wybudować w ciągu kilku lat budynki wielorodzinne; w sumie powstanie ponad 1 tys. mieszkań na wynajmem, o niskim czynszu, z możliwością dojścia do własności.

"Przewidujemy, że w samym Bielsku-Białej SIM wybuduje 158 mieszkań - 28 w Komorowicach Krakowskich oraz 130 w Wapienicy" - podał Kachel.

Urzędnik dodał, że każda z gmin w momencie przystąpienia do spółki wnosi wkład pieniężny w wysokości 3 mln zł. Pieniądze te gminy pozyskały z Rządowego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa. Będzie to stanowiło dla każdej gminy udział ok. 10,6 proc. w kapitale zakładowym spółki. Krajowy Zasób Nieruchomości wnosi w momencie przystąpienia do spółki grunt. Udział KZN w kapitale zakładowym spółki wyniesie 4 proc.

Jacek Kachel poinformował, że w kolejnych miesiącach gminy-udziałowcy wniosą do spółki aportem kolejne grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Sama budowa będzie finansowana z grantu z Funduszu Dopłat, preferencyjnego kredytu BGK oraz z partycypacji najemców.

Minister ds. rozwoju samorządu Michał Cieślak powiedział w piątek, że inicjatywa jest skierowana głównie do ludzi młodych, których nie stać na zakup mieszkania; nie posiadają zdolności kredytowej, ani odpowiedniej kwoty. "Ten instrument pozwala wynająć mieszkanie. Koszty utrzymania i część kredytu będzie spłacana w czynszu. To oznacza, że z każdym miesiącem te osoby będą się stawały właścicielami" - powiedział.

Minister dodał, że to samorząd będzie określał zasady decydujące o tym, komu będą przydzielane mieszkania. Mogą to być rodziny z dużą liczbą dzieci lub osoby z konkretnym wykształceniem. "Samorząd będzie decydował, co jest najważniejsze dla lokalnej społeczności. Państwo będzie miało też na to wpływ, bo jest istotne, by szczególnie młodzi mieli dostęp do tych mieszkań; by mogli szybciej założyć rodzinę. (…) Warto też pomyśleć o wychowankach z domów dziecka, by mieli swoje miejsce na ziemi" - dodał Cieślak.

Zdaniem prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana "SIM to jeden z lepszych przykładów rządu i samorządu". "Weszło w ten program ok. 400 gmin, z czego 270 jest już bezpośrednio w Inicjatywach. To daje nam wolumen ok. 27 tys. mieszkań. Jeżeli rządowy fundusz mieszkalnictwa zostanie zasilony kolejnymi środkami, to jesteśmy w stanie tę liczbę potroić" - mówił w piątek w Bielsku-Białej.

Jak zaznaczył, propozycja kierowana jest przede wszystkim do gmin średnich i mniejszych.

SIM to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania w SIM to oferta dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

