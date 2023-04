Śląskie: PKP PLK zamawiają remont linii kolejowej Pszczyna – Żory

Prace remontowe na linii kolejowej nr 148 Pszczyna – Żory zamawia zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Jednotorowe połączenie jest wykorzystywane m.in. w regionalnym ruchu pasażerskim, kursują nim pociągi Kolei Śląskich relacji Bielsko-Biała – Rybnik.

Jak wynika ze specyfikacji przetargowej na platformie zakupowej PKP PLK, prace (zamawiane w trybie projektuj i buduj) obejmą ok. 20 km linii nr 148 oraz krótki odcinek linii nr 159 w Żorach. Zakładana jest m.in. wymiana nawierzchni torowej na nową, wymiana 14 rozjazdów, wymiana sieci trakcyjnej, budowa nowych obiektów inżynieryjnych i wymiana przejazdów kolejowo-drogowych.

Obecny termin składania ofert to 10 maja br. PKP PLK planują realizować ten projekt ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całość realizacji zamówienia przewidziana jest w ciągu trzech lat i trzech miesięcy.

Zgodnie z opisem w programie funkcjonalno-użytkowym zamówienia linia nr 148 Pszczyna - Rybnik na odcinku Pszczyna - Żory jest linią normalnotorową, pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną. Na odcinku objętym opracowaniem jest linią znaczenia państwowego. Należy do sieci kompleksowej TEN-T. Prędkość konstrukcyjna to 120 km/h. Na odcinku objętym zamówieniem odbywa się po niej ruch pasażerski (pociągi regionalne i międzyregionalne) oraz towarowy.

Nawierzchnia kolejowa na zdecydowanej większości odcinka Pszczyna - Żory pochodzi z 1974 r., a sieć trakcyjna z 1982 r. Znajduje się tam 27 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów kolejowych i 21 przepustów kolejowych. Obiekty te powstały w większości w latach 30. ub. wieku, w okresie budowy linii. Linię przecina 17 przejazdów kolejowo-drogowych. Ruch pasażerski obsługiwany jest na stacji Suszec i czterech przystankach: Pszczyna Czarków, Radostowice, Suszec Kopalnia i Suszec Rudziczka.

Na linii nr 148 między Pszczyną i Rybnikiem obowiązują obecnie ograniczenia prędkości do 50-60 km/h, lokalnie do 30-40 km/h (z powodu złego stanu podtorza lub nierówności pionowych na czynnych szkodach górniczych). Dopuszczalna długość pociągów towarowych to 600 m (aktualny standard to 750 m).

Zamawiane prace mają doprowadzić m.in. do osiągnięcia prędkości maksymalnej 120 km/h dla pociągów osobowych i 100 km/h dla towarowych (dopuszczalne są ograniczenia ze względu na geometrię toru), przy zachowaniu dopuszczalnych nacisków na oś - 221 kN. Przebudowa powinna umożliwić kursowanie pociągów o długości 750 m; nowe perony powinny mieć wysokość 76 cm.

