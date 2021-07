Śląskie: PLK uzupełniają infrastrukturę na stacji Częstochowa Stradom

Nową, większą niż dotąd wiatę peronową na głównym peronie stacji Częstochowa Stradom stawia zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycja za ok. 0,5 mln zł to uzupełnienie prac sprzed kilku lat, wartych wówczas kilka milionów złotych.

Częstochowa Stradom, to jeden z trzech dworców kolejowych w mieście, obok stacji głównej i dworca w dzielnicy Raków.

Koszt finansowanych tam ze środków budżetowych pracy to ok. 500 tys. zł. Prace zaplanowano do końca września br.

Z końcem stycznia samorząd Częstochowy oddał oficjalnie do użytku trzy centra przesiadkowe przy dworcach kolejowych.

Odnowiony przez spółkę PKP SA dworzec Częstochowa Stradom był wówczas jedyną stację w mieście, gdzie zatrzymywały się szybkie pociągi. PKP PLK zbudowały wówczas, także w kontekście wydarzeń Światowych Dni Młodzieży, kosztem ok. 6,4 mln zł zadaszone przejście podziemne z dworca do peronu nr 2.

Zbudowana tam pochylnia zapewnia odtąd lepszy dostęp do kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Przejście wyposażone jest w monitoring oraz dodatkowe wyświetlacze informacji o kursujących pociągach. Do tej pory jednak schronienie przed deszczem zapewniały na obu peronach jedynie stosunkowo krótkie wiaty.

Jak podały w poniedziałkowej informacji prasowej PLK, obecnie na peronie 2. prowadzone są prace przy montażu nowej wiaty. Będzie ona dłuższa o 50 metrów i wyposażona w dwie otwarte oraz przeszklone poczekalnie. Podróżowanie ułatwią nowe oznakowanie, gabloty informacyjne oraz poręcze do odpoczynku na stojąco.

Jako "protezę koniecpolską" określano odcinki linii kolejowych między Koniecpolem (w pobliżu Centralnej Magistrali Kolejowej), Częstochową, Lublińcem i Opolem. Odcinek między Koniecpolem i Lublińcem jest dwutorowy, między Lublińcem i Opolem - jednotorowy.

Obecnie, mimo przejęcia znacznej części ruchu przez odnowioną w coraz większym zakresie magistralę kolejową Wrocław - Katowice - Kraków, ze stacji Częstochowa Stradom wciąż jeżdżą pociągi do Świnoujścia, Szczecina, Kołobrzegu, Olsztyna, Warszawy, Lublina, Krakowa czy Szklarskiej Poręby. Przez stację kursują też pociągi regionalne z Częstochowy do Lublińca.

Łącznie centra mają być wykorzystywane przez 16 miejskich linii autobusowych, tramwaje, linie komunikacyjne sąsiedniej gminy Rędziny, a także przewoźników prywatnych (po uzgodnieniach).

Od 1 stycznia 2021 r. obok dworca w Stradomiu przez ul. Pułaskiego kursują linie autobusowe nr 23 i 69, a przez peron nowego węzła - linie nr 15 i 37. Docelowo możliwe ma być tam skierowanie jeszcze jednej linii autobusowej, od strony centrum. Zbudowano też miejsca parkingowe i nowe odcinki dróg rowerowych.

