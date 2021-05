Śląskie: W 2023 r. gotowy ma być nowy most na rzece Sole w Porąbce

Samorząd powiatu bielskiego przygotowuje się do budowy nowego mostu na rzece Sole w Porąbce. Przeprawa ma być gotowa w 2023 r. Jej koszt szacowany jest na 29 mln zł. Starostwo podało, że złożyło już wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nowy most zastąpi tymczasową przeprawę, na której prowadzony jest ruch wahadłowy oraz obowiązuje ograniczenie wagowe, co jest nie tylko utrapieniem kierowców, ale stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych.

Rzecznik starosty Magdalena Fritz poinformowała, że gotowa jest już pełna dokumentacja mostu. Kosztowała 190 tys. zł. "W styczniu br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie zadań mostowych ze pieniędzy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Złożyliśmy go w Ministerstwie Infrastruktury w wyznaczonym terminie" - powiedziała PAP rzeczniczka.

Fritz dodała, że szacowany koszt budowy nowego obiektu to ok. 29 mln zł. "Planowane dofinansowanie stanowi 80 proc. wartości zadania, czyli ok. 23,2 mln zł. Resztę pokryje budżet powiatu" - zaznaczyła.

Dodała, że jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, budowa zostanie zrealizowana w cyklu trzyletnim - w latach 2021-2023.

Istniejący most, a właściwie kładkę pieszo-jezdną, zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służy do dziś. Jest już bardzo wyeksploatowana. Zdaniem wójta Porąbki Pawła Zemanka, kładka jest zagrożona praktycznie przy każdym wezbraniu Soły. Zarazem ruch na obecnej przeprawie odbywa się wahadłowo. Nie ma na nim przestrzeni wyznaczonej dla pieszych.

Nowy most ma pomieścić drogę w obu kierunkach i chodniki. Inwestycja zakłada rozbiórkę obecnego oraz budowę nowego mostu na rzece wraz z przebudową odcinków dróg prowadzących do przeprawy: drogi wojewódzkiej 948 oraz dróg powiatowych 4480S i 1456S.

Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla lokalnego środowiska. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

