Śląskie: Wisła odbuduje oficynę będącą niegdyś częścią rezydencji prezydenta

Samorząd Wisły odbuduje oficynę, która niegdyś była częścią kompleksu budynków należących do zameczku na Zadnim Groniu, rezydencji prezydenta RP. Powstanie w niej skansen z wystawą poświęconą wypalaniu drewna na węgiel drzewny – poinformował PAP burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Samorządowiec w rozmowie z PAP powiedział, że Wisła zorganizowała już jeden przetarg, który miał wyłonić wykonawcę, ale zakończył się on fiaskiem. "Teraz ogłosiliśmy drugi. Mam nadzieję, że tym razem podpiszemy umowę. Termin składania ofert upływa 26 maja. Chcielibyśmy udostępnić skansen już jesienią przyszłego roku" - wskazał.

Bujok powiedział, że przetarg obejmuje przede wszystkim rekonstrukcję oficyny, położonej nieopodal zapory w Wiśle Czarnem, a także przystosowanie jej do funkcji usługowo-ekspozycyjnej. Wyposażona ma ona zostać w instalacje sanitarne i elektryczne.

"Razem z Trzyńcem na Zaolziu napisaliśmy projekt przybliżający wspólną historię w kontekście wypalania drzewa na węgiel drzewny i dostarczania go do huty trzynieckiej, która odbudowuje po stronie czeskiej podobne obiekty. W oficynie pokażemy, jak się wypala drzewo. Mam nadzieję, że przy zaporze, gdzie ruch turystyczny jest bardzo duży, będzie to spora atrakcja" - powiedział Bujok.

Samorządowiec dodał, że Wisła pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 7,5 mln zł, w tym z funduszy unijnych.

Wisła jest jednym z najbardziej znanych kurortów w Beskidach. Mieszka w niej ok. 10 tys. osób.

Rezydencja prezydenta RP została wzniesiona w latach 1929-1931, jako dar Ślązaków dla głowy polskiego państwa. Z zameczku korzystał Ignacy Mościcki. Podczas II wojny służył on jako ośrodek dla Niemców, a po wojnie wypoczywali w nim notable PRL. Później obiekt przejęła jedna ze śląskich kopalń. W 2002 r. zameczek odzyskała Kancelaria Prezydenta. Przywracanie mu dawnej świetności trwało dwa lata. Funkcję rezydencji pełni ponownie od 2005 r.

