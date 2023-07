Śląskie: ZDW w Katowicach zamówił przebudowę 24 km drogi wojewódzkiej nr 925

Przebudowę 24 km drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy Rudy Śląskiej po granicę Rybnika zamówił w poniedziałek Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW). Inwestycja powinna zostać zrealizowana za ponad 300 mln zł w ciągu 33 miesięcy.

Droga wojewódzka nr 925 łączy Bytom i Rybnik. Na terenie Bytomia, sąsiedniej Rudy Śląskiej oraz Rybnika jej zarządcami są lokalne samorządy - jako miasta na prawach powiatu. Cały pozostały przebieg - 24 km m.in. na terenie miejscowości Bujaków, Orzesze, Bełk, Stanowice i Przegędza - jest w zarządzie katowickiego ZDW.

Jak mówił podczas poniedziałkowego podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego marszałek tego regionu Jakub Chełstowski, to kontynuacja prac rozpoczętych w poprzedniej kadencji samorządu, gdy zamówiono zaprojektowanie tej inwestycji - teraz zapewniono finansowanie jej realizacji.

"To cieszy, że takie projekty trwają. To jest w polityce rzadko spotykane: bardzo często nowa ekipa wyrzuca stare projekty, że są złe, u nas na szczęście nigdy to się nie wydarzyło. Dzięki temu województwo może się harmonijnie rozwijać" - przekonywał Chełstowski zapewniając, że przy wojewódzkich inwestycjach drogowych wymagane są technologie, które zapewniają im trwałość i komfort użytkowania.

Poprzedni marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa potwierdził, że przygotowanie inwestycji trwało znaczną część poprzedniej kadencji samorządu. "Oddanie tej drogi to już będzie kolejna kadencja. To bardzo ważne, żeby właśnie przy tego typu inwestycjach, które trwają latami i przechodzą ponad kadencjami, nie było polityki" - ocenił.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień Zarządu, przetarg dotyczący DW925 dotyczył "kompleksowej przebudowy drogi w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych (...) parametrów technicznych".

"Projekt obejmuje również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś" - wskazano w ogłoszeniu o zamówieniu.

Na realizację inwestycji ZDW przewidział 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Budżet zamówienia wynosił 405,6 mln zł brutto. W przetargu zwyciężyła druga pod względem najniższej ceny oferta spółki Strabag Infrastruktura Południe - za 307,2 mln zł brutto (pozostałymi kryteriami były wydłużenie okresu gwarancji i deklarowana jakość wykonania podbudowy drogi).

Zachodnia część odcinka DW925, który obejmie inwestycja ZDW, to jedna z głównych tras dojazdowych z Rybnika do autostrady A1 - krótsza dla podróżujących w kierunku Gliwic, Katowic i większości pozostałych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W 2015 r. ZDW zamówił wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DW925 na długości 23,8 km, między granicami miast Rybnik i Ruda Śląska, pod kątem środków unijnych perspektywy finansowej 2014-20. W przyjętym w grudniu ub. roku budżecie regionu jest to największa jego inwestycja drogowa w 2023 r. - z planem w wysokości 248,3 mln zł, bez wykorzystania funduszy europejskich.

Na terenie Rybnika (miasta na prawach powiatu) 3,5-kilometrowy odcinek ul. Mikołowskiej, jako fragment DW925, czeka na przebudowę od kilku lat. W styczniu br. miasto rozpoczęło wartą ponad 23 mln zł inwestycję zakładającą budowę w ciągu DW925 nowego mostu nad rzeką Ruda i nowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolei piaskowej. Do przedsięwzięcia Rybnik zdobył rządowe dofinansowanie.

W Rudzie Śląskiej od ponad dekady powstaje Trasa N-S, która docelowo ma dać nowy przebieg DW925 na odcinku od rejonu granicy z Bytomiem do węzła z autostradą A4.

