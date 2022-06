Sławomir Chomiuk w zarządzie Remaku-Energomontażu

Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż powołała z dniem 10 czerwca 2022 r. Sławomira Chomiuka do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki na okres do końca wspólnej kadencji członków zarządu obejmującej lata obrotowe od 2019 do 2023.

W skład zarządu spólki wchodzą także: Aleksander Umiński - prezes, Jacek Sadowski - wiceprezes - dyrektor handlowy i Marcin Garlej - wiceprezes dyrektor ds. realizacji.

Sławomir Chomiuk jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył studia na kierunku automatyka i robotyka.

Z grupą Zarmen, większościowym udziałowcem Remak-Energomontaż, jest związany od kilku lat. Od 2019 r. jest prezesem spółki Zarmen Solution a od 2020 r. jest dyrektorem jakości i przygotowania realizacji kontraktów w Remak-Energomontaż.

W latach 2012-2019 był prezesem spółki ZRE Katowice Serwis, a w latach 2012-13 był dyrektorem biura realizacji projektów w ZRE Katowice.

W latch 1999-2011 był związany z grupą Energomontaż Południe.

Przychody ze sprzedaży Remak Energomontaż w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 42,1 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r., kiedy przychody sięgnęły 39,5 mln zł.

Spółka miała 520 tys. zł. zysku z działalności operacyjnej, podczas gdy w pierwszym kwartale 2021 r. było to 2,3 mln zł.

Zysk netto Remak Energomontaż w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 206 tys. zł wobec 1,8 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.

Remak Energomontaż zwraca uwagę, że przychody w kolejnych kwartałach będą skorelowane z wymagającym otoczeniem gospodarczym oraz wpływem wojny w Ukrainie na sytuację w Polsce i innych krajach Europy.

Remak Energomontaż należy do grupy kapitałowej Zarmen. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów.

Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej siedziba do niedawna mieściła się w Katowicach, obecnie jest w Warszawie.

