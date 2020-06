Ślązacy zyskają nową obwodnicę

Do 2028 roku powinna powstać obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego, która odciąży z ruchu samochodowego obie te miejscowości – zapowiedział w piątek wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego programu 100 obwodnic.

"Każdy Polak ma prawo do mieszkania w bezpiecznej okolicy, każdy Polak ma prawo do mieszkania w zdrowej, bezpiecznej miejscowości, a program 100 obwodnic ma właśnie zapewnić takie spokojne i bezpieczne warunki do mieszkania" - zaznaczył Weber.

Weber mówił, że obecnie w całym kraju budowanych jest kilkadziesiąt obwodnic. Dzięki programowi 100 obwodnic powstaną drogi wokół mniejszych i średnich miejscowości. Jak oświadczył wiceminister, rządzącym zależy, by Polska rozwijała się równomiernie, dlatego inwestycje drogowe zaplanowano także w małych miejscowościach. Wiceminister ocenił, że obwodnica Świerklańca, o której mówiło się od lat, jest "niezbędna".

"Rzeczywiście marzyliśmy o tej inwestycji (...) Dziś już marzymy i myślimy o roku 2028 i o tym, że będzie spokojniej" - powiedziała Izabela Domogała z zarządu woj. śląskiego, która jest mieszkanką Świerklańca. Podziękowała za wykonanie pierwszego kroku w realizacji inwestycji.

Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl podkreślił, że o obwodnicy lokalna społeczność rozmawia od dawna, jednak dotychczas kończyło się to wyłącznie na pomysłach i koncepcjach. "Dziś to jest pierwszy konkret, gdzie podpisana jest umowa i prace się rozpoczną. Dzięki temu my, jako samorządowcy i mieszkańcy, możemy mieć pewność, że ta obwodnica powstanie" - powiedział Cyl.

"Politycy właśnie zrobili swoje i teraz trzeba się wziąć do roboty, a tę robotę oddział w Katowicach umie wykonać, wiemy jak to robić (…) Nie musimy powtarzać jak bardzo oczekiwana i ważna jest ta inwestycja z punktu widzenia społecznego i środowiskowego" - oświadczył dyrektor katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Niełacny.

Jak podaje resort infrastruktury, obwodnica będzie przebiegać będzie po terenie, na którym obecnie znajdują się lasy i pola uprawne. Jej korytarz zostanie wytyczony po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Konstrukcja nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś.

W ramach rządowego programu na lata 2020-2030 ma postać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych. Główne cele opracowanego w resorcie infrastruktury to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.



Łączny koszt realizacji programu szacowany jest na ok. 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.