Smutny finał giełdowej historii. Upadła Elektrobudowa gasi światło

Spadkiem kursu o przeszło 16 proc. oraz kapitalizacją na poziomie niewiele ponad 2 mln zł - tak 25-letnią obecność na warszawskiej giełdzie kończy upadła Elektrobudowa. Jeszcze kilka lat temu firma z Katowic należała do czołowych grup budowlanych w Polsce.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Próba odwrócenia losu

Giełdowe spekulacje

Natomiast na początku lutego 2021 r. roku syndyk sprzedał udziały w zależnej od Elektrobudowy spółce Energotest niemieckiej firmie SPIE Central Europe, która zaoferowała 18,4 mln zł.Według ostatnich danych finansowych, po trzech kwartałach 2020 r. Elektrobudowa miała na poziomie skonsolidowanym 98,6 mln zł przychodów wobec 242,8 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 54,8 mln zł wobec 121,7 mln zł straty rok wcześniej.Z upadłością Elektrobudowy nie chcieli się pogodzić drobni akcjonariusze, którzy w maju 2020 r. doprowadzili do powołania nowego zarządu.Wcześniej przez wiele lat znaczącymi akcjonariuszami Elektrobudowy był otwarte fundusze emerytalne, które stopniowo wycofywały się ze spółki, gdy chyliła się ona ku upadkowi.Zarząd, na którego czele stał Maciej Giżyński, wierzył, że uda się uchylić decyzję o likwidacji firmy. Wniosek o uchylenie tej decyzji został złożony przez zarząd 28 maja.W rozmowie z portalem WNP.PL prezes Giżyński przekonywał, że spółka wciąż może odegrać ważną rolę w transformacji polskiej energetyki.Informował również, że chce doprowadzić do zmiany likwidacji spółki na upadłość układową lub sanację. Pomocy w restrukturyzacji upatrywał też w Polskim Funduszu Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.Nadzieje te prysły w październiku 2020 r., gdy sąd oddalił w całości zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy. Po tym wydarzeniu zarząd spółki podał się do dymisji.W ostatnich miesiącach obecności na GPW akcje Elektrobudowy podlegały dużym wzrostom, których przyczyną były pozytywne dla spółki częściowe wyroki w sporze arbitrażowym z PKN Orlen.W lutym tego roku zasądził on na rzecz Elektrobudowy łącznie ponad 26 mln zł oraz 5,9 mln euro. Wielowątkowy spór o wzajemne roszczenia wciąż jednak trwa i trudno przewidywać jego finalne ustalenia.Niemniej pozytywne dla spółki z Katowic wyroki powodowały, że spółka dzień w dzień notowała wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent, które na początku marca wywindowały kurs powyżej 5 zł za akcję.Jednak uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu, wydana koniec marca, ucięła już spekulacje co do dalszych giełdowych losów firmy, co spowodowała zdołowanie kursu aż do ostatecznego poziomu 0,43 zł.W efekcie obecność na giełdzie Elektrobudowa kończy z wyceną nieco powyżej 2 mln zł. Tymczasem jeszcze w maju 2018 r. kurs firmy ocierał się 100 zł, a kapitalizacja sięgała blisko pół miliarda złotych.