Sosnowiec w tym roku zbuduje brakującą część Bulwaru Czarnej Przemszy

Po rozwiązaniu problemów z podziemną infrastrukturą Sosnowiec zbuduje brakujący ok. 700-metrowy odcinek Bulwaru Czarnej Przemszy, rekreacyjnego traktu wzdłuż przecinającej miasto rzeki. Pierwotnie inwestycja miała być gotowa do końca maja br.; obecny termin to koniec września br.

Chodzi o odcinek obok tzw. nowego pałacu Schoena, od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza, którego charakter określiły m.in. wytyczne konserwatora zabytków. Realizację skomplikowała natomiast kwestia przebudowy kabla średniego napięcia, ułożonego wzdłuż bulwaru. Tauron wydał obowiązek jego przebudowy; negocjacje trwały kilka miesięcy.

"Długo negocjowaliśmy, szukając najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron" - potwierdził cytowany w środowej informacji miasta jego wiceprezydent Jeremiasz Świerzawski. "Mam nadzieję, że teraz prace będą już przebiegały sprawnie" - zadeklarował.

W ciągu poprzednich dwóch lat w Sosnowcu zbudowano ponad 20 km dróg dla rowerów, a w ub. roku przewidziano budowę co najmniej 10 km kolejnych dróg rowerowych - m.in. w dzielnicach Zagórze i Pogoń oraz śródmieściu.

W rekreacyjne i rowerowe inwestycje sosnowieckiego samorządu wpisują się inwestycje w Bulwar Czarnej Przemszy. W ostatnich latach wykonano odcinek między ulicami Wawel i 1 Maja, na wysokości sosnowieckiego śródmieścia (prace zakończyły się w 2018 r.). Do budowy kolejnego miasto otrzymało 700 tys. zł unijnego dofinansowania.

W pierwszym postępowaniu na brakujący odcinek bulwaru najtańsza oferta, za 1,8 mln zł, znacznie przekroczyła założony budżet. Jesienią ub. roku możliwe stało się podpisanie umowy o wartości ponad 1,2 mln zł z firmą Drogomax z Tarnowskich Gór. Jej obecny termin to koniec września br. Po zakończeniu prac piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowej infrastruktury Bulwaru Czarnej Przemszy, od ulicy Ostrogórskiej do Parku Sieleckiego.

Na całym nowym odcinku droga rowerowa i chodnik będą odseparowane od siebie zielenią, a w miejscach, gdzie odstęp będzie większy, zamontowane zostaną ławki.

Ze względu na wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków na kilkudziesięciometrowym odcinku w pobliżu tzw. nowego pałacu Schoena przy ul. 1 Maja zarówno chodnik, jak i droga rowerowa, zostaną wykonane z nawierzchni mineralno-żywicznej. W dalszej części droga rowerowa będzie wykonana z czerwonego asfaltu.

Chodnik na całej długości będzie miał nawierzchnię mineralną. "Mniej więcej w połowie Bulwaru zamienimy stronami drogę rowerową z chodnikiem, tak by kabel przebiegał pod chodnikiem, który w razie awarii łatwiej rozebrać" - wyjaśnił Świerzawski.

Nowe drogi rowerowe, modernizacja pięciu przejść podziemnych (częściowo z przystankami), a także nowe stacje roweru miejskiego (13 stacji dołączy do 9 istniejących), są możliwe dzięki otrzymaniu przez sosnowiecki samorząd łącznie ok. 21,7 mln zł unijnego wsparcia na drugi etap budowy tzw. małych węzłów przesiadkowych.

Dotąd, w pierwszym etapie unijnego projektu modernizacji infrastruktury transportowej, Sosnowiec w ramach szacowanego na 67 mln zł projektu (przy dotacji na poziomie około 56 mln zł) w dwóch ostatnich latach przebudował ul. 3 Maja w ścisłym centrum (wraz z wytyczeniem buspasów), wyremontował siedem przejść podziemnych, a także zbudował ponad 20 km dróg rowerowych i uruchomił zalążek sieci wypożyczalni rowerów.

Dzięki otrzymanemu pod koniec 2018 r. kolejnemu dofinansowaniu, w projekcie szacowanym na 26,5 mln zł miasto wyremontowało pięć kolejnych przejść podziemnych, wybudowało 13 stacji rowerowych i kilka kilometrów dróg rowerowych.