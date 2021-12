Sosnowiec wyłonił projektanta węzła trasy S1 "Klimontów"

Projektanta bezkolizyjnego węzła, łączącego w Sosnowcu trasę S1 z terenami inwestycyjnymi w rejonie dawnej kopalni piasku Maczki-Bór, wybrał lokalny samorząd, w porozumieniu z GDDKiA. Dyrekcja prowadzi też dwa inne przetargi na zaprojektowanie modernizacji trasy w tym mieście.

Wykonawcą dokumentacji projektowej zostanie Highway, Koszt zadania to prawie 4 mln zł.

Węzeł Klimontów to dla miasta kluczowa inwestycja dla skomunikowania z ekspresową trasą terenów przemysłowych przy S1 oraz obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Od początku grudnia katowicki oddział GDDKiA prowadzi również przetargi na zaprojektowanie modernizacji dwóch innych odcinków S1 w Sosnowcu.

O wyborze projektanta węzła Klimontów poinformował na swoim facebookowym profilu prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. "Węzeł Klimontów o krok bliżej" - ocenił.

"Za nami wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie prowadzone jest wspólnie z GDDKiA. Odpowiadać za nie będzie firma Highway. Całość przedsięwzięcia to koszt prawie 4 mln zł. Część, za którą odpowiedzialna jest gmina Sosnowiec, opiewa na kwotę ponad 1,2 mln zł" - wskazał Chęciński.

Rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak uściślił w piątek, że chodzi o projekt budowy węzła, którego inwestorem będzie miasto wraz z projektem przebudowy odcinka S1 od węzła z sosnowiecką ul. Lenartowicza po rejon ul. Inwestycyjnej, za którą będzie odpowiadała Dyrekcja.

Prusak przypomniał, że na przebudowę tego odcinka ekspresowej drogi S1: ok. 5,85 km trasy wraz przebudową węzła z ul. Lenartowicza w Sosnowcu, katowicki oddział GDDKiA uzyskał zgodę resortu infrastruktury w marcu br. - po kilkuletnim okresie zawieszenia związanym z problemami w realizacji poprzednich kontraktów na zaprojektowanie uzgodnionych inwestycji. Zakres prac GDDKiA umożliwi m.in. realizację przez miasto budowy węzła Klimontów.

Prezydent Sosnowica przypomniał, że węzeł Klimontów to dla miasta kluczowa inwestycja dla skomunikowania z ekspresową trasą terenów przemysłowych przy S1 oraz obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. "Dzięki temu odciążymy węzeł na ul. Lenartowicza, na którym z braku innej możliwości w kierunku Tychów zawracają ciężarówki wyjeżdżające z ul. Inwestycyjnej. Rozładowany zostanie także ruch na ul. Traugutta i Wojska Polskiego" - zaznaczył Chęciński.

Od początku grudnia katowicki oddział GDDKiA prowadzi również przetargi na zaprojektowanie modernizacji dwóch innych odcinków S1 w Sosnowcu. Łącznie chodzi o przygotowanie przebudowy blisko 5 km trasy.

To fragment S1 o długości ok. 2,3 km, między ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor (z którego zakresu wyłączono odcinek ok. 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek i torami kolejowymi wraz z dojazdami, przebudowany we wcześniejszych latach), a także kolejny: o długości ok. 2,7 km, zaczynający się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończący przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach (inwestycja położona jest na terenie Sosnowca oraz, w krótkich częściach, Jaworzna i Mysłowic.

Podstawowe cele inwestycji GDDKiA to dostosowanie drogi do parametrów drogi ekspresowej, m.in. konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 115 kN/oś. Inwestycje GDDKiA wpisują się w trwający program rozbudowy trasy S1. Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

Prusak w piątek przypomniał m.in. że na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla przebudowy S1 znajdują się obecnie dwa zadania. Pierwsze to rozbudowa obu jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Lędziny. Drugie dotyczy odcinka S1 w Dąbrowie Górniczej o długości ok. 2,7 km.

Kategorię drogi ekspresowej trasa ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy (przy braku spełnienia części parametrów), a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń (jedna jezdnia).

Od września ub. roku trwa rozbudowa ok. 7-kilometrowego odcinek drogi nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza do standardu drogi ekspresowej. Na południe od Mysłowic trwa realizacja trzech z czterech zaplanowanych nowych odcinków S1 wiodących do Bielska-Białej; trwa również budowa górskiego odcinka trasy między Przybędzą i Milówką.

