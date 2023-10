Spada liczba pozwoleń na budowę, ale nie wszędzie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował ruch budowlany w I półroczu 2023 r. Z zestawienia wynika, że w stosunku do I półrocza 2022 r. spadła liczna decyzji o pozwoleniu na budowę. Cierpi nadal budownictwo jednorodzinne, za to odżywa wielorodzinne.

W I połowie 2023 r. wydano ogółem 65 070 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 81 772 obiektów budowlanych. W I półroczu 2022 r. było ich 84 909 dla 108 920 obiektów. Stanowi to spadek o 23 proc. na poziomie ogólnej liczby wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r.

Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w I połowie bieżącego r. wydano 48 108 pozwoleń. Oznacza to spadek o 12 proc. w porównaniu z I półroczem 2022 r. (54 925 pozwolenia).

Na ogólną liczbę pozwoleń na budynki mieszkalne składają się:

• 42 038 pozwoleń na budownictwo jednorodzinne,

• 6070 na budownictwo wielorodzinne.

W analogicznym okresie w 2022 r. liczba pozwoleń wynosiła odpowiednio 51 444 i 3481. W budownictwie jednorodzinnym mamy więc spadek o 18 proc. Natomiast w przypadku budownictwa wielorodzinnego nastąpił wzrost 0 74 proc.

Najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w:

• województwie mazowieckim - 5087,

• województwie małopolskim - 4307,

• województwie wielkopolskim - 3468.

• Z kolei najmniej w województwie opolskim - 725 i lubuskim 821.

W I połowie 2023 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło 15 875 zgłoszeń budowy z projektem dla 16 425 obiektów. W tej liczbie jest między innymi:

• 12 161 zgłoszeń budowy 12 549 obiektów sieci,

• 1702 zgłoszenia budowy 1826 stacji transformatorowych,

• 1222 zgłoszeń budowy 1244 budynków jednorodzinnych,

• 790 zgłoszeń budowy 806 obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.

Do użytkowania przekazano 98 233 obiekty budowlane. W stosunku do I połowy 2022 r. (100 213) jest to nieznaczny spadek poniżej 2 proc..

Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę stanowią budynki jednorodzinne. Oddano ich 55 443. Jest to nieznacznie mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. (55 551). Nieznaczny spadek wykazała także liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych - 2633. W I połowie 2022 r. oddano takich obiektów 2669.