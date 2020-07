Spadek przychodów firmy Remak-Energomontaż o 20 proc.

Zarząd Remak-Energomontaż poinformował, że w związku z panującą pandemią Covid-19, spółka w pierwszym półroczu 2020 roku odnotowała spadek przychodów o ok. 20 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. Rok temu przychody spółki wyniosły 167,7 mln zł, co oznacza, że w pierwszym półroczu 2020 r. mogą one być na poziomie ok. 134,1 mln zł.