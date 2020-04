Spar otworzył centrum logistyczne w Czeladzi

Wasz Sklep Spar, należący do Spar Group, uruchomił nowe centrum logistyczne w Czeladzi w województwie śląskim. Powierzchnia magazynu wynosi około 8800 metrów kwadratowych. Centrum ma ułatwić otwieranie nowych sklepów sieci.





Wasz Sklep Spar jest w gronie firm wspierających pracowników medycznych w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Sieć sklepów przekazała Szpitalowi Wojewódzkiemu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu oraz Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni zestawy pomocowe: ekspresy do kawy oraz kilkaset kapsułek biodegradowalnych z kawą oraz herbatą.Ponadto firma wspólnie z Vandemoortele, producentem wyrobów piekarniczych, od 30 marca codziennie za darmo dostarczają świeże wypieki - tj. bułki, croissanty czy donuty - do sześciu szpitali, Pogotowia Opiekuńczego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Warszawie.The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą Spar w Republice Południowej Afryki. Obecnie The Spar Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.