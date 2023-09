Spektakularny wzrost zysków Onde

Działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii firma Onde w I półroczu 2023 wypracowała przychody na poziomie 500,6 mln zł. Zysk netto sięgnął 12,5 mln zł – informuje spółka w skonsolidowanym raporcie półrocznym.

Oznacza to nieznaczny spadek przychodów Onde. W I półroczu 2022 roku sięgnęły one 525,2 mln zł. Oznacza to spadek o 4,76 proc.

Spółka zanotowała wyraźny wzrost zysku netto. Przed rokiem był on na poziomie 1,22 mln zł, teraz wyniósł 12,5 mln zł. To olbrzymi wzrost - o 842 proc.

Zysk brutto w I połowie 2023 roku sięgnął 13,5 mln zł wobec 2,93 mln zł rok wcześniej.

Onde jest cześcią grupy kapitałowej Erbudu. Budowlana spółka ma w niej 60,1 proc. akcji.

