Spieszmy się wymieniać okna i drzwi – będzie drożej

Ceny wyrobów stolarki otworowej będą rosnąć, podobnie jak ceny innych materiałów budowlanych. Za okna czy bramy garażowe zapłacimy wkrótce o 10-15 proc. niż na początku roku. Niektóre wyroby stolarki otworowej mogą podrożeć nawet o 70 proc.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Wybrane wyroby podrożeją o połowę

Skutki uboczne

Wydłużony czas oczekiwania na dostawy towarów powoduje, że kupujący materiały budowlane muszą planować zakupy z dłuższym wyprzedzeniem czasowym. Do tego dochodzi systematycznie windowanie kursów surowców na światowych giełdach, rosnące ceny paliw oraz kosztów transportu.Dla producentów stolarki otworowej jedne z najważniejszych są podwyżki cen drewna. W zależności od asortymentu, mają one nawet do 50 proc. wartości kosztu wytworzenia.- Pewne jest, że skutki tak gwałtownie drożejącego drewna i innych surowców odczują nie tylko sami producenci, lecz także cała branża budowlana, remontowa, deweloperska, a finalnie również przedsiębiorcy z innych sektorów i osoby prywatne – mówi Jacek Woźniak, członek zarządu POiD. – Ceny zakupu drzwi wewnętrznych i okien drewnianych mogą skoczyć do 70 proc.Analogiczna sytuacja dotyczy cen okien pionowych, dachowych bram garażowych oraz drzwi zewnętrznych. Ceny tych wyrobów uzależnione są od ceny stali, aluminium, czy PVC, które w ciągu pół roku podrożały w rekordowym tempie.POID zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. W tym roku obowiązują nowe warunki techniczne, które m.in. zaostrzają parametry utraty ciepła dla stolarki okiennej. Zarazem inwestorzy są zobligowani do wyboru produktów stolarki o wyższych parametrach energooszczędnych. Ale te są z wyższej półki cenowej, niż produkty standardowe.A właśnie w tej grupie produktów spodziewane są największe podwyżki wyrobów gotowych.