Spółka CPK podpisała umowę na wykonanie master planu przyszłej inwestycji

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała z należącą do brytyjskiej grupy Arup firmą Arup Polska umowę na wykonanie master planu dla nowej inwestycji - potwierdziła spółka CPK. Inwestor zakłada, że dzięki temu możliwe będzie ogłoszenie dokładnej lokalizacji lotniska do końca roku.

Spółka przypomniała, że pod koniec września Arup Polska - jako część globalnego biura projektowego Arup - został wybrany na wykonawcę master planu przez komisję przetargową CPK. Ich oferta została uznana za najkorzystniejszą spełniająca warunki formalne postępowania.

Podpisany w tym tygodniu kontrakt wart jest ok. 6,5 mln euro netto w zakresie obejmującym prace podstawowe.

Podpisanie umowy z master plannerem to dobra wiadomość dla CPK. Osiągnęliśmy kolejny kamień milowy, który przybliża nas do rozpoczęcia budowy zgodnie z harmonogramem - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wiceminister Horała podkreślił, że terminy są wymagające, a tempo prac przygotowawczych wysokie, "ale na każdym etapie dbamy o ich najwyższą jakość, co jest kluczowe dla kolejnych etapów procesu inwestycyjnego".

W lipcu na master plannera CPK została wskazana holenderska grupa NACO. Zawarcie umowy uniemożliwiły jednak błędy formalne w ofercie, którą zakwestionowała Krajowa Izba Odwoławcza. Zgodnie z jej decyzją konieczne było powtórzenie oceny ofert, czego efektem jest wybór Arupa. Decyzja stała się prawomocna, co umożliwiło spółce CPK podpisanie kontraktu.

Master plan to specjalistyczne opracowanie, które będzie dla CPK źródłem szczegółowych danych dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego, etapowania inwestycji, zwymiarowania elementów infrastruktury i specjalistycznej dokumentacji przedprojektowej. Posłuży ono zarówno do uszczegółowienia zakresu przedsięwzięcia, co jest niezbędne w procesie oceny odziaływania na środowisko, jak i do stworzenia planu generalnego - najważniejszego dokumentu niezbędnego do powstania lotniska.

Jak przekazał rzecznik CPK Konrad Majszyk, czas dostarczenia master planu przez Arup to 13 miesięcy od podpisania umowy. W zakresie zadań wykonawcy po przygotowaniu master planu (pozostałych 15 miesięcy) będzie m.in. wsparcie w procesie uzyskiwania zgód administracyjnych, aktualizacja dokumentacji master planu i udział w początkowym etapie projektowania.



Czytaj też: Potężna zmiana w koncepcji CPK. Będzie inny model biznesowy

Całość dokumentacji, czyli kompletny master plan, ma być gotowy pod koniec 2022 r. Odbiory cząstkowe będą odbywały się podczas wcześniejszych miesięcy.

W zakres master planu wejdą m.in: aktualne i uwzględniające COVID-19 prognozy ruchu lotniczego, prognozy ruchu naziemnego, analizy przepustowości istniejącej infrastruktury, koncepcja rozwoju lotniska w przyszłości, czyli etapowania inwestycji, analizy kosztowe i specjalistyczne, a także doradztwo planistyczne i techniczne dotyczące rozwoju Airport City (terenów inwestycyjnych w bezpośredniej bliskości lotniska).

Master plan będzie uwzględniał również integrację lotniska z infrastrukturą kolejową i drogową oraz zagadnienia zarządzania przestrzenią powietrzną będące w gestii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Od master plannera spółka CPK będzie oczekiwać zaplanowania infrastruktury lotniskowej w taki sposób, aby była jak najbardziej elastyczna wobec wpływu pandemii na rynek lotniczy w ogóle, jak i wobec wyzwań z tym związanych w odniesieniu do infrastruktury samego portu.

"W związku z tym, że master planner rozpoczął działania od razu po podpisaniu umowy, zakładamy, że możliwe będzie ogłoszenie delimitacji, czyli dokładnej lokalizacji lotniska do końca roku" - powiedział Majszyk.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl