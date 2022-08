Spółka CPK złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną dla tunelu w Łodzi

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną dla tunelu Kolei Dużych Prędkości (KDP) pod Łodzią - poinformował CPK w czwartkowym komunikacie.

Budowa ma ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku. Tunel jest elementem tzw. igreka, czyli trasy łączącej Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem.

Prace nad projektem budowlanym tunelu Kolei Dużych Prędkości (KDP) trwają od listopada 2021 roku. Wtedy spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) podpisała umowę z konsorcjum Metroprojektu i SUD Architekt Polska. Projekt jest na ukończeniu, a inwestor, czyli spółka CPK, czeka na wydanie decyzji lokalizacyjnej, aby złożyć wnioski o pozwolenie na budowę.

"Ten tunel to ważny element infrastruktury transportowej w Łodzi, ale nie tylko. To również łącznik na tzw. igreku, czyli przygotowywanej linii dużych prędkości między Warszawą i Łodzią a Poznaniem i Wrocławiem. To kluczowy element Programu CPK w Polsce" - stwierdził cytowany w komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Tunel długości ponad 4 km będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, przede wszystkim dla KDP. Jego początek jest zaplanowany na stacji Łódź Fabryczna, a wyjście na powierzchnię na południowy zachód od stacji Łódź Kaliska, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ok. 300 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK ma powstać również Airport City.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl