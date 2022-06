Spółka Pekabeksu zawarła porozumienie z zamawiającym. Chodzi o długi

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex poinformował w piątek, ze jego spółka zależna Pekabex Bet zawarła z PDC Industrial Center porozumienie w sprawie rozliczenia wierzytelności. Do końca czerwca Pekabex Bet ma dostać 10 mln euro.

Jak wynika z komunikatu, w porozumieniu strony potwierdziły, że Pekabex Bet "przysługują wobec PDC wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia w kwocie 19,3 mln euro oraz 19,5 mln zł, które są między stronami bezsporne co do wysokości, a jedynie w zakresie kwoty 462,5 tys. euro wierzytelności są sporne co do terminu wymagalności".

- PDC potwierdziło, że kredyt na realizację inwestycji, której dotyczy umowa został udzielony, a opóźnienie w zapłacie na rzecz spółki wynika z przeciągających się procedur administracyjnych związanych z realizowaną inwestycją, co powoduje opóźnienie w spełnieniu warunku uruchomienia kredytu – czytamy w komunikacie.

- Strony potwierdziły, że nie widzą zagrożenia spłaty całości wierzytelności spółki, której wysokość nie jest między stronami sporna, a której przejściowe opóźnienie w spłacie wynika z przyczyn niezależnych od stron – czytamy również.

W myśl porozumienia Pekabex Bet zobowiązał się, że nie będzie dochodzić wierzytelności od PDC do 30 września 2022 r. pod warunkiem zapłaty przez PDC na rzecz spółki Pekabeksu 10 mln euro do 30 czerwca 2022 r. Zapłata kwoty 10 mln euro została poręczona przez podmiot trzeci.

Spór między spółkami dotyczy umowy z listopada ubiegłego roku - PDC jako zamawiający podpisał z Pekabex Bet kontrakt na budowę centrum produkcyjno-magazynowo-logistycznego wraz z segmentami socjalno-biurowymi, budynkiem portierni, zbiornikiem na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z pompownią, placami, parkingami i niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w Bielsko Białej. Wartość umowy określono na 16 proc. przychodów grupy Pekabex według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (czyli za 2020 rok), co daje nieco ponad 152 mln zł.

