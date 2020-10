Spółka Tor-Krak przebuduje linię tramwajową w Sosnowcu

Wykonawcę modernizacji łącznie ok. 3 km linii tramwajowej wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa w Sosnowcu wyłoniły koordynujące przedsięwzięcie Tramwaje Śląskie - podał sosnowiecki samorząd. To jedna z większych modernizacji istniejących linii tramwajowych w regionie.

Tramwaje zwiększyły budżet zamówienia i wybrały wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę - spółkę Tor-Krak.

Planowane na 22 miesiące prace będą obejmowały całą infrastrukturę linii tramwajowej. Wymienionych zostanie 6 km pojedynczych torów oraz przebudowanych 14 peronów przystankowych.

Pojawią się nowe słupy z trakcją elektryczną. Odnowione zostaną przejazdy drogowe prowadzące do indywidualnych domów i osiedli. Uzupełniony zostanie system dróg rowerowych.

Będą to też kolejne już prace przy torowiskach tramwajowych w Sosnowcu. Niedawno zaczęła się zakontraktowana wiosną br. budowa, liczącego ok. 4 km przedłużenia linii nr 15 na osiedlu Zagórze. Tramwajowa spółka planuje też wkrótce podpisać umowę na remont i rozbudowę torowiska wzdłuż ul. Małachowskiego, a w przyszłym roku ogłosić przetarg na prace wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Jak przypomniał rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy, w przetargu na prace wzdłuż ul. 1 Maja i Andersa TŚ dostały dziesięć ofert w przedziale 34,6-44,9 mln zł brutto. Tramwaje planowały przeznaczyć na nie 28,1 mln zł.

"Krok po kroku na terenie naszego miasta zmienia się gruntownie cała infrastruktura tramwajowa" - powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. "Właśnie ta forma komunikacji będzie szkieletem w trwających pracach nad zmianą połączeń komunikacji publicznej w Sosnowcu" - zaznaczył prezydent.

Przewidziane do odnowienia lub budowy odcinki sieci tramwajowej w tym mieście są jedną z większych części projektu modernizacji i rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), przygotowanego pod kątem środków unijnych na lata 2014-2020 przez spółkę Tramwaje Śląskie. Projekt oszacowano początkowo na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (ok. 1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł unijnego dofinansowania).

Cały projekt zakładał do niedawna: remonty ok. 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii (z wykorzystania tego dofinansowania pod kątem budowy nowej linii wycofały się Katowice) oraz zakup 45 tramwajów (ostatecznie będzie ich 50).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.