Spółka Unibepu postawi modułowy budynek w Oslo

Spółka zależna Unibepu Unihouse zawarła z AS Årvollveien umowę na budowę w technologii modułowej budynku wielorodzinnego w Oslo – podaje spółka.

W budynku znajdą się w sumie 22 lokale mieszkalne. Wartość umowy wynosi to blisko 54 mln koron norweskich netto, a więc w przeliczeniu ok. 23,1 mln zł netto.

Wartość wynagrodzenia ma być ostatecznie ustalona w oparciu o kurs NOK obowiązujący na dzień rozpoczęcia prac budowlanych.

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2023 roku.

„Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2023 r., z zastrzeżeniem, że wymaga to dodatkowego potwierdzenia ze strony zamawiającego, a w przypadku, gdyby do końca III kwartału 2023 r. zamawiający nie potwierdził możliwości rozpoczęcia prac, strony będą uprawnione do odstąpienia od umowy” – czytamy w komunikacie spółki.

Zakończenie inwestycji jest planowane na II kwartał 2024 roku.

Grupa Unibep jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, ma fabrykę domów modułowych, które sprzedaje głównie do krajów skandynawskich. Działa w drogownictwie, poprzez spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty. Prowadzi też działalność deweloperską.

