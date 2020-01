Spółka z grupy PKP Cargo International ma umowę z kanalizację w gminie Olza

Spółka AWT Rekultivace z Grupy PKP Cargo International podpisała umowę na wykonanie systemu kanalizacyjnego w polskiej przygranicznej gminie Olza. Wartość zamówienia wynosi 15,5 mln zł - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie spółka PKP Cargo.

W ramach zamówienia "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, Olza - III. Etap" powstanie ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowana zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony zostanie remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej.

"Uzyskanie tego ważnego zamówienia w ramach projektu +Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski+, który jest współfinansowany przez Unię Europejską jest dowodem rozwoju naszej działalności gospodarczej na terenie Polski, nie tylko w ramach zamówień dla spółek z Grupy PKP Cargo, ale i dla klientów zewnętrznych, zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Gałązka, wiceprezes AWT Rekultivace.

Zadaniem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, który pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń biogennych z wody (pierwiastki z grupy azotu i fosforu, które mają negatywny wpływ na życie roślin, zwierząt i człowieka).