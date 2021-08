Spór o jakość piasku w betonie. Budowlańcy czekają na nowe wytyczne

GDDKiA rozpoczęła prace nad aktualizacją wytycznych technicznych jakości kruszyw (w tym piasków), będących głównym składnikiem betonu. Z niecierpliwością czekają na nie kopalnie kruszyw i producenci betonu towarowego, ale to kwestia istotna dla wszystkich firm budowlanych.

Dialog i vacatio legis

Niech żyje konkurencja

Kwestie jakości prac określa dokumentacja kontraktowa (m.in. Program funkcjonalno-użytkowy, Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych). Każde odstępstwo od wymagań zawartych w dokumentacji kontraktowej uznawane jest za wadę. Gdy zostanie ona ujawniona, wykonawca zobowiązany jest przedstawić program naprawczy.Te sprawy określone zostały w instrukcji GDDKiA z 21 maja 2020 r. Od czasu jej wprowadzenia środowisko budowlane zgłosiło inwestorowi uwagi – w efekcie powstał projekt aktualizacji dokumentu.Innym wątkiem spotkania była kwestia reaktywności alkalicznej kruszyw.Dyrekcja przypomina, że do wzorcowych dokumentów technicznych wprowadziła już przed kilku laty nowe wymagania dla kruszyw (w tym dla piasków). Zostały one opracowane na wnioskach projektu badawczego RID-37 wykonanego w latach 2016-2019, który współfinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz GDDKiA.Efektem końcowym pracy są „Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich”.Już po rozpoczęciu prac nad aktualizacją tego dokumentu „do GDDKiA wpłynęły postulaty zgłoszone przez przedstawicieli branży”, jak informuje inwestor. Dotyczyły one m.in. kategoryzacji reaktywności kruszyw do betonu czy sposobu postępowania w przypadku braku dostępności kruszyw. Zaproponowano też wprowadzenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 r., w trakcie którego dopuszczane byłoby stosowanie w betonie konstrukcyjnym określonego typu kruszyw drobnych.Tyle można się dowiedzieć z oficjalnego komunikatu. Wynika z niego też, że zaktualizowane wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw obowiązywać będą wobec nowo ogłaszanych kontraktów. Natomiast w przypadku kontraktów realizowanych, dla których obowiązują dotychczasowe wymagania określone w Wytycznych technicznych, „wszelkie zmiany w tym zakresie mogą być wprowadzane z uwzględnieniem warunków kontraktowych”.Przedstawiciele trzech organizacji branżowych zgodnie podkreślili, że z odpowiedzią czekają na ostateczny dokument GDDKiA. Ten ma się ukazać do końca miesiąca.– To dobrze, że na rynku funkcjonują obie technologie – betonowa i bitumiczna. Jesteśmy przekonani, że beneficjentami konkurencji pomiędzy nimi będzie przede wszystkim trwałość budowanych dróg oraz ich parametry użytkowe – taką wypowiedź Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad cytuje się w komunikacje po spotkaniu.W jego trakcie podkreślano, że wyzwaniem będzie zrównoważony rozwój obu technologii. Szczególnie istotne będzie uwzględnienie kosztów w całym cyklu życia drogi, kwestii ochrony środowiska oraz zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Pojawiły się również postulaty stworzenia wytycznych dla połączeń beton-bitum.Ze strony GDDKiA padła również propozycja stworzenia specjalnego zespołu roboczego, w którego skład weszliby przedstawiciele branży. Jego zadaniem byłoby szczegółowe przeanalizowanie zagadnień związanych z nawierzchniami bitumicznymi i betonowymi w kontekście konkurencyjności obu z tych metod, jak również zagadnień związanych z wykorzystaniem materiałów odpadowych pozyskanych na budowach.