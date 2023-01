Spowolnienia na rynku mieszkań w Murapolu nie widać

Grupa deweloperska Murapol w 2022 roku sprzedała klientom detalicznym 2783 lokale mieszkalne, co stanowi niemal 100 proc. wyniku z 2021 roku.

Łączna sprzedaż w 2022 roku przez grupę Murapol wyniosła 3447 lokali mieszkalnych (klienci detaliczni i PRS - Private Rental Sector, czyli tzw. instytucjonalny najmem).



W okresie od stycznia do grudnia 2022 grupa przekazała klucze do 3341 lokali mieszkalnych, w tym 2653 dla klientów detalicznych oraz 688 na rzecz PRS.



W 2022 roku Murapol wprowadził do oferty 2631 lokali mieszkalnych. Do sprzedaży trafiły mieszkania zaoferowane w siedmiu nowych projektach mieszkaniowych: w Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Tychach oraz w kolejnych etapach już realizowanych inwestycji nieruchomościowych, w tym między innymi w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy i Toruniu.



Pod koniec grudnia 2022 roku portfel projektów w budowie grupy Murapol obejmował 6212 lokali w 62 budynkach powstających w ramach 19 projektów na terenie 10 miast Polski.

Murapol to polska firma deweloperska.

