Sprawdź, jak będzie wyglądać podróż najdłuższym pozamiejskim tunelem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na wirtualny przejazd najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce TS26, który zostanie wybudowany w ramach dolnośląskiego odcinka S3 Bolków-Kamienna Góra.

Jak podaje GDDKiA, newralgicznym elementem realizacji drogi ekspresowej S3 Bolków-Kamienna Góra jest zaprojektowanie i wybudowanie dwóch tuneli drogowych dwukomorowych TS26 oraz TS32.



Tunel TS26 będzie miał około 2300 m długości. Nawy główne tunelu, ze względu na duży przekrój poprzeczny, będą wykonywane metodą górniczą NATM, tj. nową austriacką metodą tunelowania, której założeniem jest wykorzystywanie całego górotworu jako konstrukcji nośnej tunelu.



Zapraszamy na wirtualny przejazd najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce TS26, który zostanie wybudowany w ramach dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej #S3 na odcinku #Bolków - #KamiennaGora. Zakończenie tego odcinka przewidziane jest w II poł. 2023r. @GDDKiA @MI_GOV_PL pic.twitter.com/SOZg32n0Fp — GDDKiA Wrocław (@GDDKiA_Wroclaw) January 25, 2020

Czytaj też: Polaqua z najtańszą ofertą na odcinek autostrady A2. Koszt to 560 mln zł



W tym momencie w fazie prac przygotowawczych jest również odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km, zapewniający kontynuację drogi S3. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku o decyzję ZRID dla tego odcinka.



Jego wykonawcą jest konsorcjum PBDI (spółka zależna Erbudu) oraz Mostów Łódź. Kontrakt na jego budowę również podpisano w październiku 2018 r., a jego wartość to ok. 880 mln zł brutto.