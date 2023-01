Sprzedaż mieszkań w 2023 roku może spaść do poziomu sprzed 13 lat

Czeka nas wyraźne spowolnienie na rynku mieszkaniowym. Sprzedaż spaść może do poziomów sprzed 2010 roku, ocenia branża deweloperska w prognozach na 2023 r.

W trudnym roku deweloperzy liczą na impulsy, które złagodziłby skutki kryzysu – np. złagodzenie rygorystycznych warunków wyliczania zdolności kredytowej, ustabilizowanie gospodarki i obniżkę stóp procentowych.

Najwięksi deweloperzy, o stabilnej sytuacji finansowej, lepiej poradzą sobie na wymagającym rynku. Mniejsi, obciążeni kredytowo, mogą nie przetrwać trudów kryzysu.

Ci przedstawiciele branży, którzy mają wiedzę i doświadczenie, nie liczą strat, a jedynie przestawiają działalność na wolniejsze obroty dostosowane do możliwości rynkowych.

Problemy na rynku nieruchomości będą przedmiotem debat w ramach EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja), a w dniach 24-26 kwietnia pojawią się w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Z danych deweloperów wynika, że budżetowane obecnie ceny lokali w nowej inwestycji to 13-14 tys. zł za mkw., a aktualne oferty sprzedaży są na poziomie 9-10 tys. za mkw. Nieuniknione jest zatem ograniczenie inwestycji.

Według GUS w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. deweloperzy rozpoczęli budowę ok. 93,8 tys. lokali, czyli o ponad jedną czwartą mniej niż przed rokiem. Prognozuje się, że podaż mieszkań spadnie w 2023 roku nawet do 20 tys. rocznie.

Czynniki, które najmocniej będą wpływały na sektor w 2023 r.

- 2023 rok zapowiada się jako okres wytężonej pracy i licznych wyzwań. W grupie Dom Development jesteśmy jednak spokojni o naszą sytuację. Wierzymy, że dzięki silnemu bilansowi, wiodącej na rynku marce oraz starannie dobranej ofercie obecny kryzys będzie kolejnym, w którym umocnimy naszą pozycję lidera – mówi Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Szanajca dodaje, że mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego spółka obserwuje duże zainteresowanie klientów jej projektami.

- Wysoka inflacja oraz prężnie rozwijający się rynek najmu zachęcają do lokowania oszczędności w nieruchomości mieszkaniowe, zaś nabywcy w trudnym otoczeniu ekonomicznym preferują podmioty o silnej pozycji rynkowej i finansowej. Klienci pragnący ochronić wartość swojego kapitału chętnie inwestują w lokale o podwyższonym standardzie - w minionym roku odnotowaliśmy rekordowy, 70-proc. udział transakcji gotówkowych w strukturze sprzedaży – podkreśla Jarosław Szanajca.

Warto poczekać na wyniki operacyjne branży deweloperskiej po 2022 roku

- W nadchodzącym roku spodziewamy się kontynuacji obecnych warunków gospodarczych, mając nadzieję, że stopy procentowe i inflacja nieco wyhamują, nie dojdzie do zaostrzenia konfliktu w Ukrainie, a Polska uzyska fundusze z KPO. Wraz ze zmianą tych czynników poprawie ulegną nastroje konsumenckie, a co za tym idzie - skłonność do zakupu mieszkań - mówi członek zarządu Murapolu Iwona Sroka i dodaje, że warto poczekać na wyniki operacyjne branży deweloperskiej po 2022 roku, by móc rozmawiać o tym, co czeka nas w 2023 r.

- Uważnie obserwujemy rynek i staramy się dostosowywać do panujących uwarunkowań. Nie bez znaczenia jest wieloletnie doświadczenie GK Murapol. Stawiamy na strategię produktową, która sprawdziła się już w poprzednich dwóch dekadach, czyli uniwersalny produkt, jakim są nieduże, kompaktowe i funkcjonalne mieszkania oraz inwestycje zdywersyfikowane geograficznie. Posiadamy także drugą linię biznesową – budujemy lokale w formule design&build, których stałym odbiorcą jest wiodący akcjonariusz Grupy. Wierzę, że do czasu poprawy koniunktury ten model biznesowy oraz konsekwentne trzymanie się obranej strategii pozwolą Grupie Murapol systematycznie realizować kolejne projekty oraz finalizować rozpoczęte inwestycje zgodnie z planem - analizuje Iwona Sroka.

Kluczową determinantą rynku jest poziom stóp procentowych

- Jest wiele zmiennych, od których zależy, jaki będzie rok 2023. Kluczową determinantą jest poziom stóp procentowych. Ostatnia w 2022 r. decyzja RPP, pozostawiająca je na niezmienionym poziomie, może być argumentem za tym, że cykl podwyżek osiągnął już swój szczyt - analizuje członek zarządu Atala Andżelika Kliś.

Mogą też pojawić się impulsy, które poprawią sytuację branży. Na przykład decyzja regulatora, która złagodzi rygorystyczne warunki wyliczania zdolności kredytowej. Brak zmian w tym zakresie spowoduje, zdaniem Kliś, dalszy zastój akcji kredytowej, a szorowanie po dnie potrwa dłużej.

- Pamiętajmy, że to rok wyborczy, a więc czas obietnic dla różnych grup społecznych. Na przykład w formie jakiegoś programu rządowego, który pobudzi uśpiony popyt, gdyż chętni na zakup mieszkań są, lecz nie mają możliwości jego finansowania - przypomina członek zarządu Atala.

- W 2023 r. nie spodziewamy się obniżek cen mieszkań, sami też nie widzimy ku temu warunków. Zwłaszcza dotyczy to największych miast i aglomeracji, na których koncentruje się nasza działalność. Na zamrożenie cen wpływ ma wciąż duża presja na koszty budów, a także systematyczne ograniczanie podaży mieszkań, który to proces już jest bardzo widoczny. Wytworzenie produktu w naszej branży trwa ok. 2 lat, zatem decyzje o wstrzymaniu budów będą miały konsekwencje już w 2023 r., a także kolejnych latach, jeżeli sytuacja się nie zmieni - wskazuje Andżelika Kliś.

Kliś dodaje, że pogarszające się otoczenie makroekonomiczne z pewnością będzie rzutować na sytuację branży deweloperskiej w przyszłości. Wspomniana inflacja, wpływająca na koszty produkcji, do tego niedostępność finansowania, a także pesymistyczny, recesywny scenariusz dla gospodarki, mogą przedłużyć zastój w nieruchomościach. Już teraz ludzie stosunkowo dobrze zarabiający, a więc nasz potencjalny klient, nie otrzymują kredytów. Spowolnienie gospodarcze dodatkowo pogorszyłoby ich status na rynku mieszkaniowym.

Zdaniem członka zarządu Atala scenariusz bazowy w zakresie wyników sektora jest umiarkowanie optymistyczny. Zakładamy obecne status quo na pierwsze półrocze i szansę na ożywienie w drugim. Szansę, gdyż ożywienie to będzie uzależnione od czynników zewnętrznych, omówionych już w innych pytaniach.

- Czołowi deweloperzy, tacy jak Atal, o stabilnej sytuacji finansowej, lepiej poradzą sobie na wymagającym rynku, nawet utrzymując podobny poziom sprzedaży. Cykl budowy mieszkań to ok. dwóch lat. W tym czasie to firmy deweloperskie, w niesprzyjających warunkach sprzedażowych, ponoszą ciężar finansowania budów i utrzymania administracji, co kosztuje coraz więcej. Wszystko ma swój kres, także wytrzymałość tego sektora, z którym powiązane są inne gałęzie gospodarki. Tymczasem już zaczynają się zwolnienia w firmach z naszego otoczenia, np. producentów ceramiki i innych materiałów budowlanych i wykończeniowych - analizuje Andżelika Kliś.

- Dlatego mniejsi, obciążeni kredytowo deweloperzy, mogą nie przetrwać trudów kryzysu. W 2023 roku możliwe są więc konsolidacje i przejęcia. Nie przeceniałabym natomiast roli najmu instytucjonalnego, jaką mógłby on odegrać w odbudowie koniunktury. Fundusze PRS stoją w obliczu wielu niewiadomych co do przyszłych warunków działania w Polsce - dodaje członek zarządu Atala.

- Konsekwentnie budujemy pozycję, kontynuujemy projekty i rozwijamy nowe na największych rynkach w Polsce. Powiększyliśmy bank ziemi, korzystając z tegorocznej korekty cenowej na rynku działek. Mamy zdrowy bilans i środki własne na działalność. To daje naszym odbiorcom gwarancję i pewność wywiązania się ze zobowiązań. Z punktu widzenia klienta rzetelność dewelopera jest teraz bardzo ważna, gdyż coraz częściej słyszymy ze strony ekspertów ostrzeżenia przed umowami z mało znanymi na rynku podmiotami - wyjaśnia Andżelika Kliś.

Zakup nieruchomości wciąż będzie dobrą inwestycją o charakterze długoterminowym

- Coraz bardziej na znaczeniu zyskuje najem instytucjonalny (PRS) – zauważa Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom. - Obserwujemy dużą aktywność specjalizujących się w nim funduszy. PRS ma potencjał w dużych aglomeracjach w Polsce, a w szczególności w tych, w których aktualnie działamy – w Warszawie i Krakowie. Mamy już doświadczenia we współpracy z podmiotami z tego obszaru, a w ciągu najbliższych kilku lat zakładamy sprzedaż pod wynajem od 500 do 1 tys. mieszkań rocznie. Szczególnie dotyczy to mieszkań w lokalizacjach dobrze skomunikowanych z centrum, a w tym zakresie mamy nie tylko bogatą ofertę już w tej chwili, ale także bardzo dobre perspektywy – dodaje.

W jego ocenie jest jeszcze zbyt wcześnie na kompleksową ocenę ostatnich propozycji rządu w sprawie kredytów dla osób poszukujących pierwszego mieszkania, jednak trudno wykluczyć ich istotny wpływ na branżę. Wiceprezes Victoria Dom zwraca uwagę, że uwzględniając dopłaty z budżetu państwa, kredyt byłby oprocentowany cztery razy niżej, niż oferuje dziś rynek.

W opinii Wasiluka trudno dzisiaj szacować wielkość możliwej do zrealizowania sprzedaży w 2023 r. - Zakładamy jednak osiągnięcie kontraktacji na poziomie co najmniej 1500 mieszkań lub więcej – wyjaśnia.

- W 2022 r. reagowaliśmy szybko i elastycznie na zmieniające się warunki. Przygotowaliśmy pomoc dla naszych klientów, którzy chcieli kupić swoje, zazwyczaj pierwsze, mieszkanie, ale ze względu na trudną sytuację gospodarczą i malejącą zdolność kredytową potrzebowali wsparcia. Pracujemy wciąż nad kolejnymi programami ułatwiającymi zakup mieszkania i będziemy je sukcesywnie wprowadzać do naszej oferty – podkreśla Waldemar Wasiluk.

Wiceprezes Victoria Dom przewiduje, że w 2023 r. sytuacja na rynku mieszkaniowym będzie dynamiczna. Zakup nieruchomości wciąż będzie przy tym dobrą inwestycją o charakterze długoterminowym – atrakcyjność tego rodzaju aktywów nie maleje. W roku 2022 nieznaczne podwyżki poziomu cen przy bardzo wysokim poziomie inflacji spowodowały obniżkę cen transakcyjnych.

- Raczej nie powtórzy się to w 2023 r. Kontraktacja kosztów budowy nowych projektów jednoznacznie wskazuje na rosnące koszty wytworzenia, co będzie owocować podwyżkami cen. Podaż nowych projektów dostosowała się do mniejszego popytu na rynku i osiągnęła nową równowagę na nowym, niższym poziomie. W całym 2023 r. zakładamy zwiększenie wolumenu sprzedaży i poziomu cen. Dotyczy to jednak jedynie dużych rynków – Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. Na pozostałych rynkach nierównowaga popytu i podaży może powodować dalsze spadki wolumenu sprzedaży i możliwą obniżkę cen transakcyjnych – wskazuje Waldemar Wasiluk.

W jego ocenie aktualnie nie możemy mówić o kryzysie. Spowolnienie na rynku nieruchomości wywołane jest ograniczeniem w dostępie do kredytów bankowych, co jest następstwem wysokiej inflacji.

- W 2008 r. kryzys w sektorze bankowym całkowicie zahamował dostęp do finansowania, dziś natomiast ono jest, ale w ograniczonym zakresie. Po tym, co dotknęło gospodarkę w 2008 r., firmy podnosiły się 5-6 lat. Dziś ci przedstawiciele naszej branży, którzy działają w niej od lat, mają wiedzę i doświadczenie, raczej nie liczą strat, a jedynie przestawiają działalność na wolniejsze obroty dostosowane do możliwości rynkowych. Oczywiście sytuacja może być wyzwaniem dla małych graczy, którzy rynek nieruchomości traktowali spekulacyjnie, ale dla firm o ugruntowanej pozycji to po prostu czas na zmianę strategii i uważne przyglądanie się rynkowi – uważa Waldemar Wasiluk.

Ustabilizowanie gospodarki i systematyczna obniżka stóp procentowych - na to liczy branża w 2023 r.

- Prognozy na przyszły rok zakładają, że czeka nas nadal inflacja. To oznacza, że ceny materiałów budowlanych i wykonawstwa będą dalej rosły – zwraca uwagę Eyal Keltsh, prezes Grupy Robyg. - Nic nie wskazuje na to, aby można było oczekiwać jakichkolwiek obniżek. Na rynku gruntów jest niezbyt duża podaż – dlatego nie spodziewamy się istotnych zmian w cenach - dodaje.

W jego ocenie najważniejszym impulsem do powrotu dotychczasowego popytu na mieszkania jest ustabilizowanie gospodarki i tym samym systematyczna obniżka stóp procentowych.

- Problemem nie jest to, że ludzie nie chcą kupować mieszkań, bo popyt jest. Od kilku miesięcy widzimy, że liczba klientów wspierających się kredytem przy zakupie nieruchomości maleje, bo nie mają możliwości jego zaciągnięcia – i to jest problem – wskazuje Eyal Keltsh.

I dodaje, że bardzo ważne jest też przyspieszenie procedur administracyjnych, czyli wydawanie pozwoleń przez samorządy. Czas załatwiania formalności od czasu pandemii mocno się wydłużył. To sprawia, że klienci muszą dłużej czekać na mieszkania, zmniejsza się podaż, a rośnie presja cenowa.

To będzie kolejny trudny i bardzo intensywny rok

- Spodziewam się kolejnego trudnego i bardzo intensywnego roku – podkreśla Damian Kapitan, prezes Spravii. - Będziemy wzmacniać swoją pozycję wśród najlepszych firm w branży. ‎A w miastach, w których jesteśmy obecni, czyli w Warszawie, Krakowie, ‎Poznaniu, Gdańsku, Gdyni i we Wrocławiu, będziemy kontynuowali już rozpoczęte projekty, ale i rozpoczniemy ‎nowe.

Jak wskazuje prezes Spravii, będą to zarówno mieszkania na sprzedaż, jak i na wynajem.

- Skupimy się na dwóch ‎filarach działalności – budowie lokali, które trafią do klientów indywidualnych, jak i takich, które ‎zostaną sprzedane naszym partnerom biznesowym.‎ Nadal będziemy się rozglądać za atrakcyjnymi działkami ‎pod przyszłe projekty deweloperskie - wyjaśnia prezes Kapitan.

Nastąpi konsolidacja: duże i silne firmy będą rosły, ale zaleca się ostrożność i dyscyplinę finansową

- Inflacja i wysokie stopy procentowe to największe wyzwanie na rok 2023 – uważa Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment. - Odpowiadając na nie, w grupie Echo-Archicom skupiamy się na dostarczaniu klientom wysokiej jakości projektów w najlepszej lokalizacji we wszystkich siedmiu największych miastach Polski. Udowodniliśmy w 2022 roku, że potrafimy sprzedać cztery projekty biurowe, a także kontynuować sprzedaż mieszkań, pomimo trudnych okoliczności - dodaje.

W 2023 roku spółka będzie kontynuować projekty we wszystkich segmentach działalności, ale z większą ostrożnością i dyscypliną finansową.

- Odpowiadając na oczekiwania klientów, koncentrujemy się na centrach najsilniejszych miast. Popyt na rynku mieszkaniowym jest nadal silny, jednak jest aktualnie hamowany przez czynniki makroekonomiczne. Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że po pewnym czasie zdolność kredytowa klientów wróci i wtedy będziemy mogli oferować im mieszkania we wszystkich segmentach rynku – mówi prezes Echo Investment.

Trudny czas to zawsze moment przegrupowania - także na rynku nieruchomości.

- Spodziewam się, że nastąpi konsolidacja: duże i silne firmy będą stawały się większe. Echo będzie nadal koncentrować się na wdrażaniu zdywersyfikowanej strategii biznesowej skupiającej się na Polsce – twierdzi Nicklas Lindberg.

Nie ma przesłanek do obniżek cen mieszkań w 2023 roku

- Nie spodziewam się znacznego ożywienia na rynku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Wymagałoby to zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych. Do poprawy rynku kredytowego mogą przyczynić się spadek stóp procentowych, poluzowanie rekomendacji S oraz uruchomienie zapowiadanego przez rząd projektu kredytów na pierwsze mieszkanie ze stałym, gwarantowanym oprocentowaniem na poziomie 2 proc.

- Spodziewam się, że nadal dominującą grupą klientów będą klienci gotówkowi oraz w niewielkim stopniu ci korzystający z finansowania bankowego. Ponadto sądzę, że 2023 rok będzie czasem powrotu na rynek funduszy PRS (ang. Private Rented Sector), które w ostatnich kwartałach wstrzymywały się z decyzjami. To segment rynku, który wciąż ma ogromne perspektywy rozwoju – zwraca uwagę Andrzej Oślizło. - Biorąc pod uwagę wysoką inflację, która wpływa na koszty budów i koszty finansowania, małą liczbę gotowych lokali, rosnące ceny najmu i spadającą podaż, na ten moment nie widzę przesłanek do obniżek cen mieszkań w 2023 roku - dodaje.

W jego ocenie, spadek podaży będzie tendencją kontynuowaną w kolejnych kwartałach, spowodowaną m.in. wstrzymywaniem rozpoczynania nowych inwestycji, szczególnie przez deweloperów dysponujących mniejszym zapleczem kapitałowym.

- Postrzegam to jako szansę na zwiększanie udziału w rynku dla największych i najsilniejszych kapitałowo podmiotów, takich jak Develia, które mają do tego know-how i odpowiednie zasoby. Uważnie obserwujemy rynek, nasza kondycja finansowa jest dobra i stabilna, posiadamy duży bank ziemi oraz szeroką ofertę mieszkań. Wierzę w mocne, długoterminowe fundamenty rynku mieszkaniowego i w to, że odroczony popyt z ostatnich kwartałów przełoży się na wzrosty w kolejnych latach – mówi Andrzej Oślizło.

Najmniej kredytów mieszkaniowych od 12 lat. Rynek deweloperski liczy na zmianę Rekomendacji S

Zbigniew Gościcki, prezes Unidevelopment, jest zdania, że obecnie kluczowym czynnikiem dla rozwoju sytuacji w branży pozostaje wskaźnik inflacji oraz poziom stóp procentowych, który wpływa na zdolność kredytową klientów. O ile w 2022 roku rynek zasiliła spora grupa klientów gotówkowych, o tyle w kolejnym roku bez klienta kredytowego branża nie ustabilizuje sprzedaży i pogłębi spowolnienie.

- Popatrzmy na dane, one pokazują, jakie mamy wyzwania. I tak, we wrześniu tego roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych była najniższa od 12 lat. Złagodzenie regulacji ograniczających zdolność kredytową klientów indywidualnych ma zatem fundamentalne znaczenie dla branży. Rynek liczy na rewizję dyrektywy S, nakazującej obecnie bankom doliczanie dodatkowych 5 proc. przy ustalaniu zdolności kredytowej klienta. Zmiana regulacji umożliwiłaby dużej grupie osób zakup mieszkania, a jednocześnie pozytywnie wpłynęłaby na szeroko rozumianą branżę budowlaną oraz inne gałęzie gospodarki związane z mieszkalnictwem – analizuje Zbigniew Gościcki.

Prezes Unidevelopment przypomina, że w Polsce brakuje obecnie około 1,5 mln mieszkań - zapotrzebowanie na nowe lokale w naszym kraju jest wciąż niezaspokojone. Widać to było w 2022 roku, kiedy rósł rynek mieszkań na wynajem przy spadku sprzedaży nowych mieszkań.

Jego zdaniem, jeśli uda się wypracować dobre rozwiązania, to przy stopniowym odmrażaniu kredytów hipotecznych, odroczony popyt na mieszkania powinien pobudzić rynek. Pozytywny wpływ na akcję kredytową może mieć wprowadzana od nowego roku zamiana stawki referencyjnej WIBOR na WIRON. To może obniżyć raty kredytu hipotecznego.

W ocenie branży 2023 rok to czas wyraźnego spowolnienia rynku, wręcz powrotu do poziomów sprzedaży sprzed 2010 roku – wskazuje prezes Unidevelopment.

W IV kwartale br. sytuacja nieznacznie się ustabilizowała, ale wciąż widać, jak maleje zdolność kredytowa klientów i spada popyt. Równocześnie ceny mieszkań nie spadają i nie mogą spadać, bo skokowo rosną koszty materiałów i produkcji.

Powrót do starej dobrej deweloperki. Ofertę trzeba dostosować do możliwości nabywczych klientów

Jak wyjaśnia Zbigniew Gościcki, bieżąca sytuacja wpłynie na podejście do projektowania osiedli i konieczność dostosowania lokali do możliwości nabywczych klientów, których zdolność kredytowa zmalała po podwyżkach stóp procentowych. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i przeprojektowywania tych, które już są, a których budowa jeszcze się nie zaczęła.

- W obszarze sprzedażowym wracamy do starej dobrej deweloperki. Kilkanaście lat temu celem było 60 proc. sprzedanych mieszkań do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, a nie 100 proc. jak przez kilka ostatnich lat. Dziś marketing i sprzedaż muszą mocniej starać się o klienta, którego ostatecznie do zakupu może przekonać przede wszystkim jakość projektu i dobra lokalizacja. Nasze inwestycje wyróżniają się pod tym kątem – wyjaśnia Zbigniew Gościcki.

Przy niższej podaży projektów i ograniczonym popycie, branża spodziewa się wyhamowania sprzedaży, a 2023 rok upłynie pod znakiem konsolidacji rynku. Dojrzali deweloperzy z doświadczeniem i zapleczem kapitałowym mogą wykorzystać ten czas na ugruntowanie pozycji na rynku i dalszy rozwój.

- Dziś gotówka is the king. Stabilna sytuacja finansowa Unidevelopment daje przestrzeń do działania. Pomimo wolniejszego tempa sprzedaży i sytuacji w branży, firma jest wiarygodna wobec instytucji finansowych i ma możliwości pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji. Ostatnio otrzymaliśmy kolejny kredyt o wartości 121 mln zł na bardzo dobrych warunkach, z przeznaczeniem na nową dużą inwestycję – wyjaśnia prezes Unidevelopment.

- Bierzemy pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji na rynku i będziemy reagować adekwatnie. Wiele zależy od sytuacji makroekonomicznej i wsparcia rządu w ramach tarczy dla kredytobiorców oraz decyzji w temacie dyrektywy S – dodaje Zbigniew Gościcki.

Branża czeka na odbudowę akcji kredytowej. Niepewność to ryzyko i wyższe koszty

W opinii Grzegorza Skawińskiego, menedżera ds. inwestycji w firmie SAO Investments, czynnikiem kształtującym rynek w 2023 roku będzie odbudowa popytu - bądź jej brak.

- Oczekiwana zmiana będzie dotyczyła odbudowy akcji kredytowej, co powinno nastąpić przy obniżeniu się inflacji, a co za tym idzie spodziewanym spadkiem stóp procentowych lub przynajmniej trwałym zahamowaniem ich wzrostu – mówi Grzegorz Skawiński.

W jego ocenie będzie to główna determinanta potencjalnego uruchamiania nowych projektów. W przeciwnym wypadku do uzupełniania banku ziemi.

W ocenie Grzegorza Skawińskiego, dla przytłaczającej większości deweloperów największym wyzwaniem będzie pozyskanie satysfakcjonującego finansowania, takiego, które pozwoliłoby utrzymać marżę w akceptowalnych poziomach. Im większa będzie niepewność po stronie popytowej, tym większa będzie presja banków na odpowiednią gratyfikację za to ryzyko.

- Pomimo tego, że ciągle borykamy się ze strukturalnym niedoborem mieszkań, a w związku z tym naturalnym kierunkiem jest odbudowa popytu, to nadal nie wiemy, kiedy i z jaką dynamiką to nastąpi. Tymczasową odpowiedzią sektora jest znaczące zwiększenie projektów typu PRS, niemniej nie wszystkich deweloperów na to stać, głównie z uwagi na finansowanie – wyjaśnia Skawiński.

"Oczekuj najlepszego, przygotuj się na najgorsze". Recesja to norma – pytanie, jak długo potrwa

Z punktu widzenia analizy sektora i oceny jego kondycji wskaźniki, które powinno się uważnie obserwować, to zadłużenie i płynność. Trzeci kwartał 2022 r. wyraźnie pokazuje, że branża złapała zadyszkę, a zadłużenie rośnie. W przypadku obniżonych przychodów, a to pewne w 2023 roku, przy rosnących kosztach własnych, energii i finansowania naturalna będzie znacząca obniżka rentowności.

- Całkiem możliwe, że rzeczywistość, w której się znajdujemy, i wynikające z niej wskaźniki mogą pozostać z nami dłużej. W takiej sytuacji staramy się dopasować rozpoczęte i przygotowywane projekty do otoczenia, zgodnie z zasadą „oczekuj najlepszego, przygotuj się na najgorsze” – mówi Grzegorz Skawiński.

Rozpoczęte projekty SAO Investments prowadzone są w założonym wcześniej tempie, między innymi dlatego, że są prowadzone w funkcjonującym obecnie bardzo dobrze systemie PRS. Nowe projekty, zgodnie z wdrożoną przez spółkę strategią „blue ocean”, przygotowywane są w nieobecnych dotychczas w Polsce formatach nieruchomościowych.

- Część sektora składająca się z mniejszych podmiotów, zdecydowanie odczuje spowolnienie gospodarcze. Pamiętajmy, że recesja jest „normalną” częścią cykl koniunkturalnego. Tym razem jej przyczyna jest niezwykle brutalna, niemniej co ostrożniejsi uczestnicy rynku przewidywali ją nawet bez tak drastycznego powodu, jakim jest wojna. Jedyną dyskusyjną sprawą jest to, jak głęboka to będzie recesja i co nawet ważniejsze - jak długo będzie trwała – analizuje Grzegorz Skawiński.

W ocenie Grzegorza Skawińskiego obecne spowolnienie gospodarcze zdecydowanie różni się od tego, które mieliśmy w 2008 roku.

- Jego przyczyna jest zupełnie inna, a co za tym idzie - inny jest odbiór społeczny. Deweloperzy są niezwykle wrażliwi na nastroje społeczne, bo te mają bezpośrednie przełożenie na sentyment zakupowy. W 2008 roku nie było obaw o koszty życia, niespłacone raty kredytów hipotecznych i tzw. „trudy życia codziennego”. Krótko mówiąc dla konsumenta kryzys nie był tak „namacalny” jak obecny, gdzie inflacja wprost drenuje portfel. To w ujęciu jednostki liniowo wpływa na indywidualną ocenę swoich potrzeb mieszkaniowych i często odłożenie w czasie zakupów – wskazuje menedżer ds. inwestycji w SAO Investments.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl