Sprzedaż mieszkań zanurkowała. Jest jak w czasie covidowego lokdownu

Sprzedaż mieszkań w 6 największych miastach spadła o ok 53% rdr i o 24% kw/kw do poziomu ok 7 tysięcy, wg wstępnych danych JLL.



Tak niska sprzedaż była jedynie w 2Q'20 gdy Polska przez pół kwartału była w pełnym lockdownie.



Średnia kwartalna sprzedaż od 2014 to 15.1 tysięcy. pic.twitter.com/QyJ1L9p2LM