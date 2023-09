Sprzedaż stali dla budownictwa hamuje. Spadają przychody i zyski

Niższe przychody, mniejszy zysk. Jeden z liderów rynku stali dla budownictw - Stalprofil - mocno odczuwa turbulencje. Wynika to m.in. ze spadku popytu na wyroby hutnicze, mniejszej liczby inwestycji i opóźnień w realizacji inwestycji już trwających.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów przez spółki z grupy Stalprofil w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 822,6 mln zł. W tym samym okresie minionego roku było to 1,18 mld zł.

Zysk z działalności operacyjnej w okresie od początku stycznia do końca czerwca tego roku wyniósł 25,5 mln zł, a rok temu było to 88,6 mln zł. Natomiast skonsolidowany zysk netto grupy Stalprofil za sześć miesięcy 2023 roku wyniósł 12,5 mln zł. W analogicznym okresie 2022 r. było to 71,9 mln zł, co oznacza gigantyczny spadek na poziomie 83 proc.

Grupa Stalprofil z siedzibą w Dąbrowie Górniczej składa się z czterech spółek. Jej działalność koncentruje się na sprzedaży wyrobów hutniczych, przetwórstwie stali oraz wykonawstwie konstrukcji stalowych, produkcji i sprzedaży elementów infrastruktury sieci przesyłowych gazu i innych mediów, a także na usługach budowlano-montażowych.

Grupa działa zatem w dwóch segmentach – stalowym oraz infrastruktury. Oba odnotowały znaczący spadek. Jak czytamy w sprawozdaniu finansowym, wynika to z niższego wolumenu oraz spadku rentowności sprzedaży wyrobów hutniczych, co jest efektem skrajnie różnych warunków rynkowych panujących na rynku stali, ale także z niskiego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych.

Jak wyjaśnia Stalprofil, na rynku krajowym obserwuje się też przejściowe opóźnienie realizacji inwestycji, na co wpływ ma między innymi wstrzymanie środków unijnych z KPO oraz znaczący spadku podaży nowych inwestycji na budowę gazociągów.

Stalprofil S.A., spółka dominująca grupy, notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2000 roku. Jej największymi udziałowcami są ArcelorMittal Poland S.A. – 31,48 proc., MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza - 16,89 proc. oraz MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - 7,54 proc.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl