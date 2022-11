Spytaliśmy A. Adamczyka o inwestycje drogowe i kolejowe w 2023 r. Oto co odpowiedział

- Wszystkie obecnie realizowane inwestycje drogowe i kolejowe będą kontynuowane w 2023 roku. Podpisywane będą nowe umowy z wykonawcami - mówi w rozmowie z WNP.PL minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Resort infrastruktury zamierza kontynuować wszystkie obecnie realizowane inwestycje drogowe i kolejowe.

Na potrzeby budowy nowego pasa startowego na Lotnisku Balice przygotowywany jest nowy raport środowiskowy.

Inwestycje infrastrukturalne w oczywisty sposób pobudzają wzrost gospodarczy.

Jak przedstawia się rządowa strategia na 2023 rok dotycząca inwestycji rozwojowych? Czy można się spodziewać pewnych ograniczeń, wynikających chociażby z wysokiej inflacji?

- Odpowiem tak: jeżeli ktoś dziś powie, że możemy ze 100-procentową pewnością stwierdzić, jaka będzie sytuacja gospodarcza – mówię o sytuacji ekonomicznej na świecie – w drugiej połowie przyszłego roku, to mogę potwierdzić wszystko to, o co jestem pytany...

Według naszych prognoz i ocen będziemy kontynuować wszystkie inwestycje w toku realizacji. Mamy też nadzieję na podpisanie nowych umów - tak, aby rynek przyjmował kolejne wyzwania inwestycyjne.

Według ocen Ministerstwa Infrastruktury wszystkie prowadzone inwestycje będą realizowane w przyszłym roku

Rząd podjął wstępne decyzje związane z oszczędnościami budżetowymi w przyszłym roku. Rozumiem, że nie będzie to odnosiło się do inwestycji, które mają bezpośrednie przełożenie na nasz wzrost gospodarczy?

- Odpowiedź jest już zawarta w postawionym pytaniu... Każda inwestycja - szczególnie gdy mowa o inwestycjach w budownictwie, liniowych inwestycjach infrastrukturalnych - pobudza gospodarkę. To jest bezdyskusyjne!

Lotnisko Kraków Balice, zgodnie z przyjętą rządową strategią, musi inwestować w swój rozwój

W przypadku Lotniska Kraków Balice trwa w tej chwili procedura dotycząca przygotowania kolejnego raportu środowiskowego związanego z planowaną inwestycją budowy nowego pasa startowego. Czy Ministerstwo Infrastruktury może tę sprawę potraktować jako priorytetową dla gospodarki i jakoś to przyspieszyć?

- Postępowanie środowiskowe determinuje stosowna ustawa o ochronie środowiska. Wszystkie procesy i procedury z tym związane muszą być rzetelnie przeprowadzone.

Oczywiście, jako przedstawiciele resortu infrastruktury, chcielibyśmy, aby to toczyło się szybciej, gdyż Lotnisko Kraków Balice - co podkreślają wszyscy - musi się rozwijać. Procedur należy jednak dochować. Liczę, że nie będzie nigdzie tzw. zbędnej zwłoki. Ale, o czy wspominałem wcześniej, procedury muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa - i zarząd lotniska zwraca na to szczególną uwagę.

My, w przypadku wielu inwestycji realizowanych w całym kraju, zwłaszcza drogowych czy kolejowych, również przestrzegamy tego, aby wszystkie elementy procesu inwestycyjnego - zwłaszcza te dotyczące środowiska - były właściwie dopracowane, rzetelnie wykonane zgodnie z wiedzą i przepisami prawa.

W przypadku wielu inwestycji należy przestrzegać procedur związanych z raportami środowiskowymi

Odnosząc się do przygotowanego wcześniej raportu środowiskowego, dotyczącego budowy nowego pasa startowego: można odnieść wrażenie, że został on nie do końca profesjonalnie opracowany.

- W tej sprawie należałoby się zwrócić do twórców tego raportu - tylko tyle mam do powiedzenia w tej sprawie... Jednakże, jak to w podobnych przypadkach bywa, wiele czynników składa się na to, że raport środowiskowy nie jest przyjęty - a tak stało się w tym przypadku. Został on oprotestowany. To często budzi polemikę, wątpliwości; bywa, że - w zależności , z którym ekspertem rozmawiamy - mamy do czynienia z różnymi ocenami. I w przypadku wspomnianego raportu, dotyczącego nowej drogi startowej na Lotnisku Balice, również są takie różnice zdań.

I znawcy przedmiotu, i przyrodnicy, i ci, którzy wiedzą, jak wykonywać taki raport, ale także prawnicy podzielą się co najmniej na 2, a może nawet 3-4 grupy. Mamy podobne doświadczenie w przypadku wschodniej obwodnicy Warszawy. Tam raport środowiskowy został pierwotnie zablokowany, a następnie - dzięki decyzji sądu - "przywrócony do obiegu":. I teraz należałoby się zapytać protestujących, jak uważają: kto powinien ponieść odpowiedzialność, że od trzech lat nie możemy rozpocząć budowy tego ważnego odcinka drogi?

Dałbym wiele takich przykładów, gdzie problemy związane z decyzją środowiskową opóźniają inwestycje. Przykładem niech będzie tak zwana "sądeczanka", czyli droga pomiędzy Brzeskiem (a dokładnie autostradą A4) i Nowym Sączem.

Każda strona ma prawo do odwołania, każde odwołanie musi być rozpatrzone i rozważone. Nie można tych procedur w sposób sztuczny przyspieszyć, nie możemy łamać prawa. Cóż, musimy poczekać rok dłużej, dwa lata dłużej...

