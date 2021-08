Stabilna sytuacja finansowa i dobre perspektywy Grupy ZUE

W pierwszym półroczu tego roku ZUE, zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym, zanotowała wyniki niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Widzi jednak dobre perspektywy, wynikające m.in. z większej roli transportu kolejowego w nowej perspektywie unijnej.

Dobre perspektywy rynku kolejowego

Rośnie znaczenie rynku miejskiego

Odnosząc się do sytuacji rynkowej Wiesław Nowak podkreśla zmiany planów ogłaszania przetargów przez PKP PLK. Pierwotne zapowiedzi miały według niego dotyczyć ogłoszenia w tym roku przetargów na łączną kwotę ok. 17 mld zł.W czerwcu 2021 pojawił się jednak komunikat o kwocie 10 mld zł do końca roku z jednoczesnymi planami ogłaszania w kolejnych latach przetargów na kwoty kilkunastu mld zł rocznie. W pierwszej połowie roku ogłaszane były jedynie pojedyncze przetargi. Kluczowa pula zleceń pojawi się prawdopodobnie nie wcześniej niż w IV kwartale 2021.- Popyt ze strony wykonawców jest duży i niestety mamy do czynienia z wojną cenową. Wykonawcy niejednokrotnie składają oferty, które następnie na aukcjach są radykalnie obniżane cenowo – mówi Wiesław Nowak.Jako pozytywny aspekt uważa planowanie przetargów na zadania głównie w konwencji „buduj”, co jest dobrą wiadomością, gdyż oznacza „skrócenie czasu realizacji. W konsekwencji, tego typu zadania są w mniejszym stopniu obarczone ryzykami takimi jak zmiana cen czynników wytwórczych”.Czytaj także: Jedyny taki ranking. Oto 40 największych firm budowlanych w Polsce Pozytywną informacją jest także położenie dużego nacisku na rozwój infrastruktury kolejowej w W unijnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. - Jest to duża szansa dla polskiego systemu kolejowego, który jest w trakcie modernizacji i rozbudowy – mówi Wiesław Nowak i dodaje, że środki na kolej będzie można pozyskać także poza głównym budżetem UE.Rynek miejski, na którym zapowiadane są kolejne wspomagane przez środki unijne inwestycje w infrastrukturę tramwajową jest dla Grupy ZUE głównym kierunkiem dywersyfikacji portfela zamówień. W najbliższym czasie backlog Grupy w tym segmencie może wzrosnąć do ok. 1,6 mld zł, a kontrakty miejskie pozyskane tylko w tym roku stanowić mogą ok. 25 proc. portfela.- Pomimo czynnika niepewności związanego z zapowiadaną kolejną falą pandemii, rosnącymi kosztami materiałów budowlanych i energii elektrycznej, a także wciąż ograniczoną liczbą zleceń i przetargów na rynku infrastruktury kolejowej, widzimy dobre długofalowe perspektywy rozwoju rynku. Jako firma z 30-letnim stażem, doświadczaliśmy już bardzo różnych sytuacji koniunkturalnych i jestem przekonany, że dobrze poradzimy sobie także z nadchodzącymi wyzwaniami, jednocześnie wykorzystując rynkowe szanse, które na najbliższe lata wyglądają dla naszej branży bardzo dobrze - podsumowuje Wiesław Nowak.