Stara huta tworzy dziś nowe dzielnice Krakowa

- Kraków bardzo potrzebuje terenów inwestycyjnych. Nowa Huta okazała się rezerwą terenową, gdzie można prowadzić dywersyfikację gospodarczą miasta - mówi Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości. Nowa dzielnica połączy funkcję mieszkaniową i gospodarczą.

Huta to bardzo ważny dla Krakowa zakład pracy, ale dziś pracuje w niej 10-krotnie mniej ludzi niż dawniej, a zmiana technologii pozwala uwalniać niepotrzebne jej tereny.

- Część z nich wymaga remediacji (remediacją gruntu to redukcja substancji zagrażających środowisku bądź rozprzestrzeniania się ich - tak, aby zanieczyszczone obszary nie były groźne dla zdrowia i środowiska - przyp. red.). Zanieczyszczenia występują najczęściej punktowo i są łatwe do usunięcia – mówi Artur Paszko. Znaczącym problemem są za to kolizje infrastrukturalne.

W niektórych miejscach przygotowanie 1 ha terenów inwestycyjnych kosztuje 3 mln złotych. Dzięki pozyskiwanym przez spółkę środkom pomocowym inwestor otrzymuje je w cenie rynkowej.

W związku ze znacznym zmniejszeniem zatrudnienia zakład ArcelorMittal w Krakowie ma mniejszy niż dawniej wpływ na mieszkańców dzielnicy, którą niegdyś wybudowano specjalnie dla hutników.

Te zmiany tworzą przestrzeń dla nowych inicjatyw, które mają zmienić obraz dzielnicy i miasta. Jedną z nich jest projekt strategiczny Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

- Największym plusem uwalnianych przez hutę terenów jest to, że są. Kraków nie cierpi na nadmiar terenów inwestycyjnych i bardzo ich potrzebuje. Nowa Huta okazała się rezerwą terenową, gdzie można wprowadzić działania sprzyjające dywersyfikacji gospodarczej miasta. To teren świetnie skomunikowany drogowo i kolejowo – mówi Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości.

W przypadku terenów poprzemysłowych, zwłaszcza wykorzystywanych przez metalurgię, obawy powoduje stan ekologiczny tych gruntów.

Spółka wykorzystuje tereny zajmujące 800 ha. Są one bardzo zróżnicowane – część była zajęta pod instalacje hutnicze, a część stanowiła strefę ochronną. Docelowo do zagospodarowania może być 1200 ha, ale - zdaniem Artura Paszko - te dodatkowe obszary będą trudniejsze w przygotowaniu, bo w większej mierze należą do grupy terenów poprzemysłowych, wymagających oczyszczenia i przygotowania do nowych celów.

Punktowe problemy z zanieczyszczeniami są łatwe do usunięcia

- Tereny, które były strefą ochronną, są czyste, ziemia spełnia nawet normy dla budownictwa mieszkaniowego. Te odzyskiwane po instalacjach przemysłowych są różne. Na większości dotychczas przez nas pozyskanych nie ma problemów ekologicznych, ale część wymaga remediacji. Problem z zanieczyszczeniami występuje punktowo - i jest stosunkowo łatwy do usunięcia. W naszej działalności wykorzystujemy fundusze europejskie i przekształcamy tereny zdegradowane w czyste i kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne – zapewnia Artur Paszko.

Zaznacza przy tym, że - ze względu na wiele barier infrastrukturalnych - przygotowanie w niektórych miejscach 1 ha terenów inwestycyjnych kosztuje nawet 3 mln złotych, nie licząc kosztów zakupu, ponieważ huta nie oddaje tych gruntów za darmo.

- Inwestor otrzymuje to od nas w cenie rynkowej, co jest możliwe właśnie dlatego, że możemy pozyskać bezzwrotne środki pomocowe, żeby te tereny przygotować. W sumie szacowane nakłady na realizację całego przedsięwzięcia wyniosą ok. 10 mld złotych, by tworzona na poprzemysłowych terenach huty subdzielnica funkcjonowała w taki sposób, w jaki została zaplanowana – mówi Artur Paszko.

Nowa subdzielnica jako miasto piętnastominutowe

Podkreśla, że KNHP w zasadzie buduje dla miasta nową subdzielnicę.

- Te 800 ha to wielkość dwóch dzielnic, takich jak np. Stare Miasto i Kazimierz razem wzięte. Taka skala przedsięwzięcia pozwala na szerokie podejście do programu inwestycyjnego – mówi Artur Paszko.

Dwa obszary przeznaczone dla firm - od przemysłu po badania i rozwój

Część przeznaczona dla przedsiębiorców to teren Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” i Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”.

- W tym drugim miejscu staramy się lokować dużych przedsiębiorców (także prowadzących produkcję, reprezentujących Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego), którym chcemy oddać do dyspozycji np. transport intermodalny, bo mamy tam dostęp do infrastruktury kolejowej. W Parku Naukowo-Technologicznym „Branice” jesteśmy nastawieni na przedsiębiorstwa mniejsze, realizujące badania i wdrożenia – mówi Artur Paszko.

